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Полина Гагарина поделилась секретом поддержания стройной фигуры
Шоу-бизнес
Полина Гагарина поделилась секретом поддержания стройной фигуры
Агентство городских новостей Москва  /  Андрей Никеричев

Москва, 19 июля. Известная певица Полина Гагарина, избавившаяся от лишних килограммов, рассказала, что помогает ей поддерживать себя в форме.

Исполнительница хита «Спектакль окончен» стала гостьей YouTube-шоу гимнастки и телеведущей Ляйсан Утяшевой «Дерзкая готовка». Артистка призналась, что еду ей обычно готовит повар. По словам Гагариной, это очень удобно, поскольку специалист кормит ее полезной пищей и сам выверяет пропорции.

Однако секрет поддержания стройной фигуры певицы заключается не в этом. По словам артистки, она практически никогда не завтракает. Исполнительница подчеркнула, что отказываться от утреннего приема пищи вредно, но она так делает, поскольку это особенность ее организма. Гагарина может позавтракать только в редких случаях, когда чувствует голод.

«Если я позавтракаю, у меня появляется какой-то груз, и потом я почему-то начинаю много есть, мне хочется есть постоянно», — пояснила певица.

По словам артистки, не было конкретного момента, когда она сказала себе, что ей нужно похудеть. Однако избавиться от лишнего веса исполнительнице все же пришлось, поскольку после первой беременности она набрала 30 килограммов.

Поклонники Полины Гагариной нередко критикуют ее фигуру. По мнению некоторых фанатов, певица выглядит слишком худой, поэтому ее часто призывают немного пополнеть.

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Все новости / Шоу-бизнес / Полина Гагарина поделилась секретом поддержания стройной фигуры
звезды гагарина утяшева
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