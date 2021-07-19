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Языковая дискриминация: русскоговорящие города Житомир и Коростень перешли на украинский
Политика
Языковая дискриминация: русскоговорящие города Житомир и Коростень перешли на украинский
torange.biz

Житомир, 19 июля. В Житомирщине до сих пор много русских слов на уровне бытового общения, но сфера обслуживания уже приспособилась к новому языковому закону, сообщил депутат Тарас Кремень.

Местные заведения общественного питания, такси и торговые центры, хоть и под угрозой штрафов, но одни из первых заговорили на украинском, рассказал уполномоченный по защите государственного языка Украины Тарас Кремень.

С 16 июля в силу вступили дополнительные статьи украинского закона «Об основах государственной языковой политики», касающиеся экзаменов на уровень владения государственным языком, книгоиздательства и работы магазинов, кинопроизводства, демонстрирования фильмов в кинотеатрах и на телевидении. Также на украинский переходят сферы образования, культуры, развлечений и туризма.

«Надеюсь, что Житомирщина и здесь проявит высокий уровень законопослушности и все новые нормы закона будут выполняться на должном уровне», — отметил Кремень.

Но если в Житомире до сих пор общаются по-русски лишь продавцы в маленьких лавочках и на рынках, и изредка встречаются неприметные русскоязычные вывески, то ситуация с языковой дискриминацией в таких маленьких областных городах как Коростень довольно контрастная. По словам украинского лингвиста Виктора Мойсиенко, местные жители проявляют резкое сопротивление, когда заходит речь о законе.

«Коростень — это город, который невероятно обрусел. Там крупный железнодорожный узел, много воинских частей, и понятно, что часть местных жителей никуда в Томск или Тамбов не переехали и требуют «своих прав»», — рассказал лингвист.

Ранее сообщалось, что из-за введения 30 статьи закона Украины «Об основах государственной языковой политики» усилилось давление на русскоязычное население.

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украина русский язык языковой закон
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