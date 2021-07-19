Врач-терапевт назвала правила употребления орехов

Москва, 19 июля. Основные правила грамотного употребления орехов перечислила терапевт, нутрициолог Надежда Чернышова.

Практически все орехи, которые пригодны для употребления, являются полезными. Однако человеку нужно знать основные правила их употребления, отметила Чернышова. По ее словам, плоды этого растения могут причинить вред только в том случае, если человек употребит их в большом количестве.

«В сутки рекомендуется употреблять около 40 граммов орехов – это неполная горстка. Можно съесть их в один прием, а можно разделить на порции», — добавила нутрициолог в беседе с «Радио 1».

Терапевт рекомендует чередовать сорта орехов. Дело в том, что каждый из них содержит полезные свойства. Несмотря на это, данный продукт может вызвать аллергию, предупредила медик. В связи с этим по началу нужно употреблять их в маленьком количестве и наблюдать за реакцией, отметила Чернышова.

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