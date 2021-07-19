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В Евросоюзе заявили об отсутствии намерений направить военных в Ливию

  /   Обновлено: 19 июля 2021 19:57
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Армия
В Евросоюзе заявили об отсутствии намерений направить военных в Ливию
pixabay.com

Брюссель, 19 июля. Евросоюз не намерен отправлять своих военных в Ливию для поддержания режима перемирия в республике. Об этом заявила представитель внешнеполитической службы ЕС Набиля Масралли.

Ранее в европейских СМИ появилась информация о том, что дипломатическая служба ЕС подготовила документ, в котором предлагается рассмотреть вопрос об отправке европейских военных в Ливию. Журналисты утверждают, что Брюссель боится упустить инициативу в Ливии, которую могут перехватить другие страны.

Масралли опровергла данную информацию, отметив, что Евросоюз привержен достижению мира и стабильности в Ливии, однако не намерен отправлять туда своих военных.

«В настоящее время никакие военные миссии ЕС в Ливии не планируются. ЕС продолжит поддержку Ливии, будет содействовать достижению мира и стабильности в этой стране», — пояснила она.

Масралли также добавила, что в настоящее время продолжается военная операция стран Евросоюза в Средиземном море, целью которой является недопущение поставок оружия в Ливию в соответствии с решением Совета Безопасности ООН.

Ранее главнокомандующий Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтар провел встречу с депутатами Палаты представителей. Фельдмаршал заверил парламентариев, что силы ЛНА будут способствовать успешному проведению избирательного процесса, который запланирован на 24 декабря 2021 года.

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евросоюз ливия ес брюссель войска масралли
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