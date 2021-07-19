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Курс занятий по борьбе со школьным буллингом разработали в Челябинской области

  /   Обновлено: 19 июля 2021 19:56
Общество
Курс занятий по борьбе со школьным буллингом разработали в Челябинской области
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Челябинск, 19 июля. Педагогам Челябинской области предложили пройти курс борьбы со школьным буллингом — травлей и издевательством учеников.

В рамках программы «Региональная образовательная платформа #медиабезопасность74» специалистами был разработан онлайн-курс по профилактике буллинга в школьной среде. Эксперты считают, что преподаватели должны уметь контролировать взаимодействие в классе, бороться с буллингом, а в идеале — должны уметь предотвращать его.

В школьной травле у всех свои роли, есть агрессор, жертва и наблюдатели. Эксперты в психологии считают, что эффективнее всего влиять на лидеров мнений в классе, ведь чаще всего от них исходит любая инициатива, в том числе травля. Педагоги и родители должна принимать активное участие в предотвращении буллинга. пишет издание «Южноуральская панорама». Эта проблема остро стояла во все времена, история знает множество примеров, когда школьные издевательства плохо заканчивались, поэтому курсы по борьбе с буллингом будут востребованы.

Психолог-педагог Анастасия Мордкович-Кардиакос рассказала, как реагировать на вранье ребенка. Она утверждает, что детская ложь — это следствие проблемы, а не ее причина.

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школа травля буллинг
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