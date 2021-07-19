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Комплексную схему оптимального движения транспорта разрабатывают в Йошкар-Оле

  /   Обновлено: 19 июля 2021 19:55
Общество
Комплексную схему оптимального движения транспорта разрабатывают в Йошкар-Оле
wikimedia.org  /  Барвенковский / CC BY-SA 3.0

Йошкар-Ола, 19 июля. Тема строительства нового автовокзала несколько месяцев волнует жителей Йошкар-Олы. О транспортной системе рассказала представитель минтранса Марий Эл Алена Григорьева.

Больше всего граждан интересует вопрос трансфера между железнодорожным вокзалом и аэропортом. Всем перевозчиками, подписавшим контракт с ГУП Республиканский Автовокзал, предложат перенести точку отправления на новый объект. В таком случае схемы движения муниципальных маршрутов могут пересмотреть, пишет «Медиапоток».

Комплексная схема оптимального перемещения городского транспорта разрабатывает в Йошкар-Оле для удобства жителей. Главным преимуществом узла станет трансфертная система, которая соединит между собой аэропорт, железнодорожный и автовокзалы, отметила Григорьева.

Сфера транспорта активно развивает в Марий Эл. Недавно глава республики Александр Евстифеев посетил стройку магистрали в створе улиц Строителей и Кирова и пообщался с подрядчиком о графике работ.

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транспорт марий эл автовокзал
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