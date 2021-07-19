Нефть марки Brent опустилась ниже 69 долларов за баррель

Москва, 19 июля. Стоимость нефти сорта Brent опустилась ниже 69 долларов. К 19:55 по Москве нефтяные котировки находятся на уровне 68,67 доллара за баррель, следует из данных биржи ICE в Лондоне.

До этого было зафиксировано падение цены Brent ниже 70 долларов за баррель. К 17:03 по московскому времени сырье торговалось по цене 69,91 доллара за баррель. Это произошло впервые с 1 июня 2021 года.

Нефть способна существенно потерять в цене вследствие роста «зеленой экономики» к 2030 году. Таким прогнозом поделился председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин. В связи с этим, по его словам, России важно взять этот фактор в расчет.