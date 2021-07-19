Курская семья приютила необычного зверька

Курск, 19 июля. Курская семья содержит дома необычное для России животное, а именно суриката по имени Рокс.

В семье Александра и Софии экзотический зверек живет почти два года. Животное подарили парню на день рождения. С того момента он прижился у них дома. Рокс имеет свой маленький домик, спальное место и любимую панду-игрушку. С ней он проводит время, пока хозяев нет дома.

Любимое блюдо суриката — свежий огурец, сорванный Александром с грядки. Как утверждают сами хозяева, когда берешь Рокса в руки и гладишь, то сразу повышается настроение.

Нередко люди в погоне за породистыми животными становятся жертвами мошенников. На удочку попадаются, как правило, новички, которые не могут самостоятельно в этом разобраться. И неудивительно, ведь человек неподготовленный не знает многих нюансов, которые профессионалы в этой сфере нарабатывают годами.