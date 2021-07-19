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Эксперт Кимберлийского процесса призвал снять с ЦАР санкции на добычу полезных ископаемых
Весь мир
Эксперт Кимберлийского процесса призвал снять с ЦАР санкции на добычу полезных ископаемых
pixabay.com  / 

Банги, 19 июля. В эфире радиостанции Lengo Songo представитель Кимберлийского процесса Люк Флорентин Симплис Броссени заявил о необходимости снятия санкций с ЦАР на разработку и добычу минеральных ресурсов.

По его словам, подобные ограничения утратили актуальность, так как сегодня правительственная армия контролирует практически всю территорию страны, которая ранее принадлежала боевикам «Коалиции патриотов за перемены».

При поддержке российских инструкторов бойцы Вооруженных сил ЦАР (FACA) смогли уничтожить большинство бандформирований. Об этом 2 апреля сообщил советник президента республики Валерий Захаров.

Радикалы контролировали месторождения минералов, алмазов, золота и других ценных для центральноафриканской экономики руд. Чтобы ограничить нелегальную торговлю полезными ископаемыми и лишить боевиков источника доходов, в 2013 году Кимберлийский процесс наложил на африканское государство санкции.

Эксперт Кимберлийского процесса призвал снять с ЦАР санкции на добычу полезных ископаемых
severalmaz.ru  / пресс-служба ОАО «Севералмаз»

Ранее Броссени объяснил, почему эмбарго на добычу алмазов в ЦАР уже не отвечает интересам центральноафриканцев. Эксперт подчеркнул, что местные власти выполнили практически все условия для снятия ограничений на ресурсодобычу.

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