Эксперт рассказал о состоянии и перспективах российского производства в авиаотрасли

Российские производители оборудования для авиационной инфраструктуры в последние годы столкнулись с монополией иностранных конкурентов на рынке. К примеру, около 75% федеральных аэропортов в РФ использует зарубежные системы светосигнального оборудования. Такими данными с ФАН поделился кризис-менеджер, бизнесмен, генеральный директор компании «Аэросвет» Олег Толстых.

По словам специалиста, ежегодно сумма потерь в структуре обеспечения аэропортов России светосигнальным оборудованием составляет около 1 млрд рублей в год.

«Сотрудничество России с зарубежными производителями началось в конце 90-х. За 20 лет иностранные компании укоренились на нашем рынке, заручившись поддержкой со стороны российского государства и получив возможность ускоренного получения сертификатов. В связи с этим сроки их поставок оказались более привлекательными для заказчика, в то время как отечественные производители ждут сертификацию около года. Кроме того, лаборатории, которые занимаются сертификационными требованиями, являются, как правило, частными монополистами. Они устанавливают свободные цены, которые никем не регулируются», — рассказал эксперт.

фото из личного архива Олега Толстых /

Российские производители практически лишены возможности участвовать в тендерах, так как проектировщики заранее включают иностранных субподрядчиков в свои разработки, обратил внимание Олег Толстых. Единственная возможность работать на местном рынке у отечественных производителей остается только благодаря небольшим региональным аэродромам, добавил он.

«Еще один негативный фактор для отечественного производства светосигнального оборудования — затруднение выхода на западный рынок. Нормы и стандарты на изготовление авиационного оборудования, установленные в России, не признаются в Евросоюзе», — с сожалением констатировал собеседник агентства.

Так, нехватка поддержки со стороны государства, отсутствие возможностей для развития влекут за собой сокращение количества заводов, снижение зарплат и привлекательности отрасли для профессионалов, сказал специалист. В случае бездействия российские предприятия в скором времени не только перестанут разрабатывать инновационные изделия, но и прекратят поставлять комплектующие из текущего ассортимента.

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«В последнее время производители пытаются привлечь внимание государства к решению возникшей проблемы. Мы выстраиваем конструктивный диалог с Росавиацией, демонстрируем готовность производить современное оборудование в соответствии с требованиями. Но все это станет возможным только в случае, если условия сертификации изделий будут приближены к международным правилам, когда сертифицируется только производство, а не каждое отдельное изделие», — считает Олег Толстых.

В случае, если государство обратит внимание на готовность отечественных производителей поставлять качественное оборудование, упростит условия получения лицензий, то ситуация на рынке изменится, уверен эксперт. Российские предприятия вернутся в полноценную конкурентную борьбу и смогут принять участие в масштабной программе по реконструкции 179 федеральных аэродромных и аэропортовых комплексов, запланированной на 2021–2035 годы, резюмировал Олег Толстых.

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