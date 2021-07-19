Не получит свое — всю кровь выпьет: Бадюк о съемках «Гоголя» и «Соловья-разбойника»

В понедельник, 19 июля, в 14:00 в пресс-центре Медиагруппы «Патриот» прошла встреча с актером, спортсменом генеральным директором телеканала «Точка отрыва» Сереем Бадюком. В ходе встречи гость студии рассказал корреспонденту ФАН, насколько востребована сейчас брутальная мужская внешность у режиссеров, почему перебирание ролей — это верх непрофессионализма и кто из актеров — настоящая находка для кино. В ходе беседы также были затронуты темы традиционных мужских ценностей и отношения к ужесточению закона об оружии.

— У вас брутальная внешность и герои ваши выглядят брутально, вы идете против европейских трендов? Зачем мужчине кулаки и знания ножевого боя?

— Мужчина — это мужчина. Я не говорю, что каждый должен быть накаченным или обязательно владеть навыками ножевого боя. У каждого свой выбор, мой — такой. Я воспитывался и рос в такой среде, где считается нормальным, что мужчина — защитник, кормилец и охотник. Зачем мне это менять?

— Но голливудские стандарты теперь иные, там определенный процент составляют «особенные» мужчины, получается, дорога в мировое кино закрыта для вас?

— Почему? Я снимаюсь. У меня две большие работы в зарубежном кино. Одна — главная роль: естественно, я играл негодяя, меня в конце убили. Потом достаточно большую роль я играл в фильме со Стивеном Сигалом. Сейчас тоже утвердили на еще одну роль, поэтому для меня работа есть.

— Не грустно — играть отрицательных персонажей?

— Мне везет, есть много положительных и комедийных ролей. На «Ленфильме», когда снимали «Гоголь. Начало», я играл кузнеца Вакулу, в фильме «Соловей-разбойник» роль тоже условно положительная. Были, конечно, на актерском счету и подонки. Когда мне указывают, какие роли надо брать, а какие — нет, я улыбаюсь. Люди не представляют, как устроен кинобизнес. Если ты актер, дают роль — иди играй. История с перебиранием ролей не проходит. Это работа. И отказываться — верх непрофессионализма. Я один раз отказался от участия в зарубежном фильме, но там была роль совершеннейшего подонка, при этом русского офицера. Я прочитал сценарий и сказал, что не смогу, потому что я выходец из офицерской среды, эту историю мои друзья не поймут. Фильм в итоге вышел на экраны, там сыграл очень хороший актер, мой преподаватель Михаил Горевой. Он прекрасно сыграл, но я не смог тогда через себя переступить.

— Здоровый образ жизни не противоречит актерскому амплуа?

— Это выбор каждого. Я в актерскую профессию пришел после долгой истории: сначала была карьера военного, потом я работал топ-менеджером в крупной компании, потом решил заняться телевидением и кино. Это теперь моя основная деятельность. Я возглавляю единственный в стране мужской телеканал «Точка отрыва». У нас традиционные мужские ценности. Нашей команде повезло, что мы нашли людей, которые выделили на это деньги. У нас большое покрытие по стране — 42 млн зрителей, снимаем передачи про оружие, спорт, путешествия. Естественно, современный мужчина должен быть сильным и здоровым. Под строжайшим запретом алкоголь, никотин, тема религии и политики. Мы вне этого. Есть вечные традиционные мужские ценности, поэтому стараемся снимать именно про них. Как руководитель канала я не могу им не соответствовать.

— Если говорить об оружии, то мы видим, что сейчас ужесточается законодательство в этой сфере. Теперь лицам до 21 года оружие не купить, что думаете?

— Я поддерживаю этот закон и поправки относительно повышения возрастного ценза. Почему-то мало говорят об этом. Если брать американскую статистику, то основное количество стрелков, которые совершили массовые убийства, — люди в возрасте до 21 года. Таким образом мы снижаем риск. В 21 год голова уже немного другая. Ни охотников, ни спортсменов эти изменения не ущемляют. Не вижу никаких проблем.

— Пандемия сильно подкосила актерский бизнес?

— Невероятно сильно! Большая часть сидит без работы и средств к существованию. За прошлый год у меня не было ни одного съемочного дня. В этот год утвердили роль, но это тоже не в России, полечу в Бразилию. Снимаются проекты, конечно, но для актерской среды сейчас — не самое лучшее время. Пандемия отразилась во всех сферах жизни. Посмотрите на артистов — концерты невозможно провести.

Кадр из сериала «Гоголь» /

— У вас нет желания свой фильм снять?

— Художественный фильм вряд ли я сниму. Не так давно вышел «Сержант», где я был соавтором сценария. Сейчас пишем продолжение. Так что как сценарист — да, а как режиссер — нет. Для этого надо быть другим человеком. Я снял много документальных фильмов, для которых я пишу сценарии и продюсирую. Например, «Страна героев» — ряд фильмов о летчиках, пожарных, врачах, спортсменах. Количество моих документальных фильмов уже где-то под сотню, есть целые циклы. А художественное кино снимать не умею, для этого нужен особый дар. Я объективно оцениваю свои возможности. Вижу, как многие ребята лезут в эту историю, но снимают что-то недопустимое. Кино должны снимать такие парни, как Егор Баранов.

— Вы упоминали фильм «Гоголь», в нем играли Александр Петров и Олег Меньшиков. Расскажите об опыте работы с актерами, насколько запомнилась игра?

— Это был феноменальный опыт! С Олегом Меньшиковым на площадке мы не пересекались, увиделись уже на премьере, только там я набрался наглости и подошел к нему, чтобы сфотографироваться. Он — один из моих любимейших актеров. А вот с Сашей Петровым мы работали много дней подряд, он прекрасный актер, остроумный собеседник, с ним всегда весело. У таких людей многому учишься. Я же не профессиональный актер, поэтому каждая съемка — возможность чему-нибудь научиться, перенять актерский опыт. Там еще был потрясающий Евгений Стычкин. «Гоголь» стал для меня одной из лучших актерских работ. Там и режиссер Баранов, который всю кровь выпьет, если не получит свое, но это и здорово. Я снимался еще в картине «Соловей-разбойник» Баранова. Очень рад, что прошел тогда пробы. Сценарий исключительный! Надеюсь, выйдет продолжение. Оно прям просится.

Кадр из сериала «Гоголь» /

— А с кем больше всего понравилось играть?

— С Евгением Стычкиным и Яном Цапником. С Цапником я снимался в двух картинах, это фонтан положительной энергии: где Ян, там смех и задор. На съемках «Гоголя» меня поливают холодной водой, рядом — Марта Тимофеева, моя напарница. Режиссер требует, чтобы она смотрела вверх, а вода ей попадает в глаза — больно. На Цапника вода не попадает, хотя он тоже рядом стоит. Он и говорит нам: «Ничего, тебя хотя бы комары не кусают». Шуткой он всегда разряжает ситуацию, Ян — это находка для кино.

— Какой герой вам наиболее близок?

— Кузнец из «Соловья-разбойника». Я деревенский, работал на кузнице. Когда мы снимались в «Гоголе», к нам привезли кузнецов. Надо было снять момент, где я реально работаю на кузнице. Они приехали, посмотрели, сказали: «Все нормально, его учить не нужно».