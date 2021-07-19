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Останки 25 советских солдат были найдены в этом году в Заполярье
Армия
Останки 25 советских солдат были найдены в этом году в Заполярье
gov-murman.ru  /  Правительство Мурманской области

Мурманск, 19 июля. Российские поисковики в этом году обнаружили 25 советских солдат, погибших на северных рубежах в Великую Отечественную войну, заявил председатель отряда Константин Добровольский.

Он рассказал, что все они пали в боях за стратегически важную 258-ю высоту, которая расположена в районе 79 километра автодороги Мурманск — Печенга. Установлению личностей погибших красноармейцев очень мешают «черные копатели», которые разносят личные вещи погибших по частным коллекциям, рассказывает Добровольский.

Сейчас в Мурманской области числится уже более 20 поисковых отрядов. В их ряды входят историки, краеведы и просто добровольцы. Всем им хочется помочь в почетной миссии по возвращению из небытия солдат, погибших на Кольской земле в годы Второй мировой.

«И немцев находим тоже. В общем поисковик, по моему убеждению, это совесть эпохи. Идем, копаем, ищем порой за свои кровные», — цитируют Добровольского «Невские Новости».

Поисковые отряды продолжат исследования берегов реки Западная Лица, 314-ю высоту, а также земли у озера Дракон.

Активист отметил, что в начале года в земле был обнаружен памятник воинам Красной армии, который установили еще в советские времена. В архивных документах указано, что в военном захоронении покоятся 20 солдат. Поисковики планируют реставрировать памятник и вернуть его на прежнее место ко Дню ВМФ России.

Ранее сообщалось, что поисковики Мордовии подняли останки почти 5 тысяч советских солдат, погибших во времена Великой Отечественной войны.

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