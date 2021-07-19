Появился официальный тизер третьего сезона «Полового воспитания»

Лос-Анджелес, 19 июля. Стриминговый сервис Netflix представил официальный тизер нового сезона популярного сериала «Половое воспитание».

Ролик, который предвосхищает третий сезон проекта, рассказывающего об учащихся средней школы английского городка Мурдейл, появился на YouTube. Видео снято в формате презентации учебного заведения.

На кадрах ученики призывают оценить плюсы их родной школы. Кроме того, в тизере показали нового директора образовательного учреждения — мисс Хэддон. Она обещает изменить порядки в школе.

При этом бывший директор мистер Грофф тоже попал в тизер — его показали прячущимся за кустом в конце видео. Увидеть третий сезон поклонники «Полового воспитания» смогут 17 сентября.

Netflix ранее показал тизер второго сезона «Ведьмака». Премьера продолжения сериала запланирована на конец года.