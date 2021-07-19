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Ученый Тишков видит бесхозяйственность россиян главной причиной природных пожаров

  /   Обновлено: 19 июля 2021 20:08
Общество
Ученый Тишков видит бесхозяйственность россиян главной причиной природных пожаров
pixabay.com

Санкт-Петербург, 19 июля. Член-корреспондент РАН Аркадий Тишков считает, что стагнация в развитии сельского хозяйства служит причиной 2/3 лесных пожаров на территории РФ.

Заслуженный деятель науки РФ высказался о климатических катастрофах в эфире Медиагруппы «Патриот». Тишков отметил, что природные возгорания появляются в той местности, где отсутствует сельское хозяйство.

По мнению ученого, пламя возникает на сухой траве, которую должен потреблять скот. Однако бесхозяйственность россиян привела к появлению большого количества необработанных территорий — именно они страдают от природных катастроф в первую очередь.

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