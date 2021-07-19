«Работать на земле»: Путин указал на задачу каждого уровня власти

Москва, 19 июля. Представители властных структур не должны выполнять свои обязанности для галочки, заявил президент России Владимир Путин.

Каждому уровню власти нужно осознание своей деятельности. Представители госструктур должны «работать на земле», а не для галочки, подчеркнул российский лидер.

Ранее в ходе заседания Совета по стратегическому развитию и нацпроектам Путин заявил о необходимости России стремиться к лидерскому статусу. По мнению президента, государство имеет все возможности для передовых позиций в мировых делах.