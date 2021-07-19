Popular Mechanics: электрические бронеавто оказались не по зубам Пентагону

Вашингтон, 19 июля. Военнослужащие ВС США не имеют возможности обслуживать авто на электрической тяге, несмотря на желание их использовать, пишут американские журналисты.

Американская армия рассматривает варианты перехода на использование военных внедорожных электромобилей с гибридной силовой установкой, имеющей значительно меньший расход топлива в сравнении с обычным двигателем внутреннего сгорания, отметили авторы издания Popular Mechanics. Однако применение подобных технологий связано с целой массой затруднений, считают они.

Классические бензиновые и дизельные бронированные внедорожники расходуют большие объемы горючего, однако в американском военном руководстве не верят в то, что подобные машины в ближайшем будущем будут работать от электричества. В Пентагоне заявили о том, что армия пока не готова перейти на электромобили из-за огромных сложностей в обслуживании. Таким образом, электрические бронеавто оказались попросту не по зубам оборонному ведомству США.

Ранее американские военные совершили жесткую посадку на вертолете Black Hawk прямиком в центре Румынии. Винтокрылая машина «рухнула» на площади Шарля де Голля, сбив несколько фонарных столбов. Этот инцидент изрядно рассмешил румынских граждан.

Кроме того, польское руководство приняло решение закупить у Вашингтона партию танков Abrams, пишет RT. Известно, что количество приобретенных у Соединенных Штатов машин позволит Варшаве создать четыре танковых батальона.