Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
19 июля 21:14
21:13
Армия
В Военно-промышленной комиссии РФ рассказали, как Су-57 «нарастит мускулы»
21:13
Армия
Российско-индийские учения «Индра-2021» пройдут на полигоне ЮВО под Волгоградом
21:12
Армия
В Сети показали, как выглядит самая большая атомная субмарина «Князь Владимир»
21:11
Происшествия
Виновница ДТП в Москве из зала суда направится в СИЗО
21:11
Армия
Редкие кадры подготовки Черноморского флота ко Дню ВМФ в Севастополе появились в Сети
21:11
Шоу-бизнес
Толкалина попозировала у моря в шубе поверх купальника
21:10
Происшествия
Сбившая троих детей в Москве девушка плакала в зале суда
21:10
Армия
В МО РФ рассказали, как мотострелки на Сахалине вырвались из «капкана диверсантов»
21:10
Армия
Министр обороны Азербайджана провел совещание с руководящим составом армии
21:07
Видео
Не получит свое — всю кровь выпьет: Бадюк о съемках «Гоголя» и «Соловья-разбойника»
Все новости

Popular Mechanics: электрические бронеавто оказались не по зубам Пентагону
Армия
Popular Mechanics: электрические бронеавто оказались не по зубам Пентагону
president.gov.ua  /  Пресс-служба президента Украины

Вашингтон, 19 июля. Военнослужащие ВС США не имеют возможности обслуживать авто на электрической тяге, несмотря на желание их использовать, пишут американские журналисты.

Американская армия рассматривает варианты перехода на использование военных внедорожных электромобилей с гибридной силовой установкой, имеющей значительно меньший расход топлива в сравнении с обычным двигателем внутреннего сгорания, отметили авторы издания Popular Mechanics. Однако применение подобных технологий связано с целой массой затруднений, считают они.

Классические бензиновые и дизельные бронированные внедорожники расходуют большие объемы горючего, однако в американском военном руководстве не верят в то, что подобные машины в ближайшем будущем будут работать от электричества. В Пентагоне заявили о том, что армия пока не готова перейти на электромобили из-за огромных сложностей в обслуживании. Таким образом, электрические бронеавто оказались попросту не по зубам оборонному ведомству США.

Ранее американские военные совершили жесткую посадку на вертолете Black Hawk прямиком в центре Румынии. Винтокрылая машина «рухнула» на площади Шарля де Голля, сбив несколько фонарных столбов. Этот инцидент изрядно рассмешил румынских граждан.

Кроме того, польское руководство приняло решение закупить у Вашингтона партию танков Abrams, пишет RT. Известно, что количество приобретенных у Соединенных Штатов машин позволит Варшаве создать четыре танковых батальона.

Вернуться назад

Все новости / Армия / Popular Mechanics: электрические бронеавто оказались не по зубам Пентагону
сша пентагон электромобили внедорожники
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru