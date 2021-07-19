Более двух миллионов россиян записались на вакцинацию через портал «Госуслуги»

Москва, 19 июля. Порталом «Госуслуги» для записи на вакцинацию воспользовались 2,5 млн граждан России, рассказал вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

Около 2,5 млн россиян записались на прививку через сайт «Госуслуги» за все время действия сервиса онлайн-записи, отметил Чернышенко на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

Единственным способом борьбы с коронавирусом является массовая вакцинация. Записаться на прививку можно не только через портал «Госуслуги», но и в регистратуре поликлиники. Россиянам доступны четыре вакцины от COVID-19.