Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
19 июля 19:47
19:43
Общество
Туристы Калининградской области лазят через ограждения к деревьям в «Танцующем лесу»
19:42
Армия
Останки 25 советских солдат были найдены в этом году в Заполярье
19:42
Общество
Появился официальный тизер третьего сезона «Полового воспитания»
19:41
Общество
Ученый Тишков видит бесхозяйственность россиян главной причиной природных пожаров
19:37
Политика
«Работать на земле»: Путин указал на задачу каждого уровня власти
19:37
Общество
Более тысячи детей-сирот получат жилье до конца года на Дону
19:36
Армия
Popular Mechanics: электрические бронеавто оказались не по зубам Пентагону
19:35
Происшествия
Три человека пострадали в лобовом ДТП с ребенком в Новосибирске
19:34
Общество
Сотни лондонцев сыграли в гигантские шахматы на Трафальгарской площади
19:32
Общество
Автор идеи о запрете продажи животных в зоомагазинах предрек закрытие птичьих рынков
Все новости

Более двух миллионов россиян записались на вакцинацию через портал «Госуслуги»

  /   Обновлено: 19 июля 2021 19:45
Общество
Более двух миллионов россиян записались на вакцинацию через портал «Госуслуги»
Агентство городских новостей Москва  /  Мобильный репортер

Москва, 19 июля. Порталом «Госуслуги» для записи на вакцинацию воспользовались 2,5 млн граждан России, рассказал вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

Около 2,5 млн россиян записались на прививку через сайт «Госуслуги» за все время действия сервиса онлайн-записи, отметил Чернышенко на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

Единственным способом борьбы с коронавирусом является массовая вакцинация. Записаться на прививку можно не только через портал «Госуслуги», но и в регистратуре поликлиники. Россиянам доступны четыре вакцины от COVID-19.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Более двух миллионов россиян записались на вакцинацию через портал «Госуслуги»
госуслуги вакцинация чернышенко
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru