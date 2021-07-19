Джанабаева и Меладзе начали утро с заплыва под дождем

Москва, 19 июля. Экс-солистка группы «ВИА Гра» Альбина Джанабаева на своей странице в Instagram опубликовала ролик, на котором показала, как проводит время с супругом Валерием Меладзе.

В апреле этого года Джанабаева подарила Валерию Меладзе третьего ребенка — дочь Агату. С тех пор супруги снимают ироничные ролики о том, как непросто многодетным родителям выкроить время для отдыха. Недавно звездное семейство отправилось за город, чтобы насладиться природой. Певица и ее муж пытаются совместить выходные с заботами о трех детях. Найти свободную минутку, которую можно провести вдвоем, у пары получается только ранним утром.

Бывшая участница «Виа Гры» вместе с Меладзе устроила утренний заплыв. Даже неожиданно начавшийся дождь не помешал звездам искупаться. Супруги ныряли и весело проводили время в водоеме.

«Солнца нет совсем, но зато продолжается гроза с раскатами грома. Лягушки при этом квакать не прекращают. Молодым родителям все равно, так как они нашли минутку побыть вдвоем и насладиться летом», — рассказала Альбина Джанабаева.

Несмотря на семейное счастье, скандалы не обходят звездную чету стороной. Бывшая жена Валерия Меладзе побывала в программе «Судьба человека», где нелестно высказалась о «разлучнице» Джанабаевой. Певица не стала молчать и после выхода выпуска в эфир прокомментировала скандальные заявления экс-супруги артиста.