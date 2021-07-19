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Психолог объяснила, почему ребенка нельзя ругать за вранье

  /   Обновлено: 19 июля 2021 19:42
Общество
Психолог объяснила, почему ребенка нельзя ругать за вранье
pixabay.com

Москва, 19 июля. Ложь ребенка всегда скрывает за собой какую-то внутреннюю боль, рассказала психолог-педагог Анастасия Мордкович-Кардиакос.

Дети, как и взрослые, обманывают по одной из трех причин: желание кем-то быть, стремление что-то получить или попытка чего-то избежать. Принимая во внимание этот факт, взрослые всегда могут заметить вранье детей. Рассказывая неправду, ребенок, как правило, пристально смотрит в глаза взрослому или напротив, его взгляд устремлен куда-то в сторону. Кроме того, темп речи лгуна характерно ускоряется.

«Ложь – следствие проблемы, а не ее причина. А причина – какая-то нереализованная потребность», — уточнила психолог в эфире «Радио 1».

Многие родители ругают или наказывают детей, если уличают их во лжи. Такой метод воспитания считается наименее эффективным, поскольку в таком случае взрослый пытается пристыдить ребенка за его проблему. Кроме того, чаще всего дети учатся врать именно у родителей. Когда дети замечают, как взрослые пытаются что-то скрыть или недоговорить, они берут себе этот прием на вооружение, уточнила Мордкович-Кардиакос.

Дети с трех до пяти лет часто рассказывают небылицы и даже сами в них верят, поскольку так у них развивается креативное мышление. Подростки более способны к злонамеренной лжи, причем с возрастом они учатся хитрить более изощренными способами, заключила психолог.

Поддержка ребенка карманными деньгами с ранних лет будет учить его финансовой грамотности, рассказала семейный психолог Наталья Наумова. По ее мнению, такой помощью взрослые будут стимулировать детей к планированию своего бюджета.

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