Россиянам рассказали, что покупать на рынке недвижимости

Москва, 19 июля. Жилищный рынок характеризуется сейчас снятием с продажи апартаментов, подорожанием студий и ростом популярности однушек.

Специалисты «Метриум» подсчитали, что средний ценник квартиры-студии на первичном рынке Москвы в бюджетном и комфортном сегменте достиг 7,11 млн рублей, увеличившись на 47% по сравнению с 2020 годом. Об этом пишет «Лайф».

Если человек приобретает квартиру для последующей ее сдачи в аренду, то доходность мероприятия, как правило, равняется 6% годовых. Это находится примерно на уровне инфляции, из-за чего разница между студиями и квартирами с одной комнатой пропадает, считает эксперт рынка недвижимости «Академии управления финансами и инвестициями» Алексей Кричевский.

По его мнению, большой потенциал имеют сейчас апартаменты, так как спрос на них уже начал расти в связи с возможными корректировками статуса данного типа недвижимости. Согласно информации «Инком-недвижимость», апартаменты прибавили за год 38% стоимости.

Замдиректора по продажам департамента новостроек аналитического центра компании Валерия Кочеткова указывает, что в дальнейшем в России будет постепенно повышаться спрос на компактные квартиры, так как льготная ипотека уже не покрывает нужды граждан при приобретении более габаритного жилья.

Вице-президент Гильдии риэлторов Подмосковья Сергей Власенко рекомендует не оформлять займы на покупку жилья, если целью кредита является намерение заработать на квартире в дальнейшем.