Ученый Тишков считает, что главным объектом стихийных бедствий становится человек

Санкт-Петербург, 19 июля. Заслуженный деятель науки РФ Аркадий Тишков видит расселение человека главной причиной увеличения частоты стихийных бедствий.

Член-корреспондент РАН Аркадий Тишков в рамках эфира Медиагруппы «Патриот» высказался о причинах учащения природных катастроф. По мнению ученого, человек сам «внедряется в природу», из-за чего регулярно становится жертвой стихии.

В качестве примера почетный работник охраны природы РФ привел заселение территорий, которые регулярно затапливаются при разливе реки Амур. Ранее на данной местности отсутствовали возведенные человеком объекты, из-за чего урон от наводнений был гораздо меньше.