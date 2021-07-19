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Ученый Тишков считает, что главным объектом стихийных бедствий становится человек

  /   Обновлено: 19 июля 2021 19:26
Общество
Ученый Тишков считает, что главным объектом стихийных бедствий становится человек
Global Look Press  /  Jochen Tack via www.imago-images/www.imago-images.de

Санкт-Петербург, 19 июля. Заслуженный деятель науки РФ Аркадий Тишков видит расселение человека главной причиной увеличения частоты стихийных бедствий.

Член-корреспондент РАН Аркадий Тишков в рамках эфира Медиагруппы «Патриот» высказался о причинах учащения природных катастроф. По мнению ученого, человек сам «внедряется в природу», из-за чего регулярно становится жертвой стихии.

В качестве примера почетный работник охраны природы РФ привел заселение территорий, которые регулярно затапливаются при разливе реки Амур. Ранее на данной местности отсутствовали возведенные человеком объекты, из-за чего урон от наводнений был гораздо меньше.

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стихия наводнение тишков
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