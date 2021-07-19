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Каир получил новую партию российской вакцины «Спутник V»
Общество
Каир получил новую партию российской вакцины «Спутник V»
wikipedia.org  /  Cairo University/PD

Каир, 19 июля. Очередную партию российской вакцины «Спутник V» доставили в Каир. Она предназначена для членов национальных сборных команд.

Вакцина против коронавирусной инфекции пришла от российских властей в качестве помощи национальным сборным командам Египта и спортсменам других стран Северной Африки. Власти Каира заявили, что отношения между Россией и Египтом основаны на давних традициях дружбы и взаимной поддержки. Они выразили надежду на дальнейшее плодотворное развитие сотрудничества, в том числе в области спорта.

Первая партия препарат «Спутник V» была доставлена в Египет в четверг, 24 июня, в количестве 210 000 доз. Ранее, в мае, египетское правительство заявило о заключении соглашения на поставку российской вакцины.

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