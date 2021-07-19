Автор идеи о запрете продажи животных в зоомагазинах предрек закрытие птичьих рынков

В России зоомагазины больше не будут торговать животными, а птичьи рынки перестанут существовать. Об этом ФАН заявил автор законопроекта об ответственном обращении с животными, депутат Госдумы Владимир Бурматов.

Напомним, в правительстве поддержали законопроект о запрете продажи животных на рынках и в зоомагазинах. Документ ждут оценка экспертов, доработка и процедура согласования.

Глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды считает, что животных надо брать домой из приютов, так как в магазинах и на рынках они содержатся в неудовлетворительных условиях.

«Я по-товарищески всем советую брать животных в приютах. Я сам себе взял в приюте собаку и кошку. Замечательные животные. Кошка оказалась вислоухой британской, представляете? Хотя — это личное дело», — заметил политик.

По словам автора проекта, механизм запрета заключается в установлении требований к местам продажи. Те, кто требованиям не соответствует, деятельность прекратят.

«Мы понимаем, что большинство зоомагазинов и все птичьи рынки требованиям по содержанию животных не соответствуют. Должны быть обеспечены возможность выгула, инсталляция, рацион питания, ветеринарная помощь, социальное общение и соблюдение режима дня. Этого животные в магазинах и на рынках лишены», — пояснил парламентарий.

Бурматов уточнил, что профессиональные питомники по части условий содержания животных требованиям соответствуют, поэтому они останутся.

«Мы говорим про бизнес. Если люди зарабатывают на животных, они должны соблюдать правила. Условия должны быть адекватны. Животные на птичьих рынках гибнут, на задний двор там выкидывают тех, кто не продался. От животных к животным и даже к людям на птичьих рынках передаются опасные заболевания», — подчеркнул собеседник ФАН.

Депутат пояснил, что многие зоомагазины отказываются от торговли животными в добровольном порядке и сосредотачиваются на продаже кормов и аксессуаров для домашних питомцев. Он добавил, что подобный подход к зарабатыванию денег более гуманный.

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