Нью-Дели, 19 июля. Россия готова «приручить» эскадрильи американских истребителей пятого поколения F-22 Raptor за счет модернизации своих боевых самолетов Су-57, пишут аналитики EurAsian Times.

Авторы индийского издания отмечают, что усовершенствование российских Су-57 поставит под сомнение боевые возможности американских «Хищников», пересказ их статьи представлен «ПолитРоссией».

«Модернизация истребителей Су-57…будет включать дальнейшее совершенствование их аэродинамики, установку новых двигателей, новых конструкционных материалов, бортового оборудования нового поколения», — перечисляют российские меры по улучшению характеристик истребителя пятого поколения аналитики EurAsian Times.

Однако главным российским оружием на борту Су-57 не только против F-22 Raptor, но и против F-35 Lightning, станут продвинутые системы искусственного интеллекта, удивляются индийские эксперты. Самолеты ВКС РФ будут взаимодействовать с другими летательными аппаратами (пилотируемыми и беспилотными), и тем самым получат явное преимущество над американскими ВВС при любом боестолкновении, резюмируют обозреватели из Индии.

Ранее сообщалось об объемах выпуска серийных Су-57 для поставок в боевые части ВКС РФ на период до 2026 года. О проведении крупных учений российской авиации над восточной частью Средиземного моря с использованием авиабазы Хмеймим, информировал RT.