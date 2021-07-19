Географ рассказал, как обезопасить человечество от наводнений и пожаров

Человек внедряется в природу, становясь объектом стихийных бедствий. Во многом он сам провоцирует наводнения и пожары. Об этом на пресс-конференции Медиагруппы «Патриот», посвященной климатическим катастрофам, заявил главный научный сотрудник Института географии РАН, член-корреспондент РАН, заслуженный деятель науки РФ, почетный работник охраны природы РФ Аркадий Тишков.

По его мнению, человек меняет не только климат, но и планету в целом: растительный покров, состояние морей и озер, он уничтожает леса. Однако, подчеркнул эксперт, не всегда изменения происходят из-за определенных действий людей.

«Климат, конечно, меняется, но не до такой степени, чтобы можно было говорить, что во всех катаклизмах виноват человек. Мы живем в период циклического изменения климата, во время этих циклов меняются осадки, температура, частота стихийных явлений, количество засушливых и влажных лет, количество дождей и прочее. За эту часть климатических изменений, циркуляций атмосферы отвечает океан — как основной климатообразующий компонент нашей планеты. Делать виноватым только человека нельзя, ведь человек — это тоже часть природы, для которой и существует планета», — сказал он.

Тишком отметил, что климатическое состояние нашей планеты определяют 30-летние и 60-летние циклы.

«Посмотрите на географию стихийных бедствий: в одним местах наблюдается засуха, в других — дожди, постоянные наводнения. Это связано с циркуляцией атмосферы, а не с тем, что человек сбрасывает дополнительные компоненты углекислого газа», — объяснил он.

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Эксперт пояснил, что увеличение частоты стихийных бедствий происходит из-за активного заселения планеты.

«Например, те же амурские наводнения мы стали замечать, когда начали строить инфраструктуру ниже уровня +6 метров, не учитывая того, что в том месте раз в 50 или 100 лет Амур разливается и затапливает», — сказал географ.

Тишков считает, что наводнения, наблюдаемые сейчас в Европе, связаны не с природой, а с тем, что человек размещает свои объекты на этой территории. Эксперт объяснил и многочисленные пожары в России, приводящие к огромному ущербу.

«2/3 всех пожаров на территории России — это проявление нашей бесхозяйственности. Мы перестали заниматься сельским хозяйством, косить траву и так далее. Сухая трава подступает к домам, к дачным поселкам. Ежегодно горят тысячи домов. Мы обвиняем во всем природу. Да, жаркие периоды повторяются, но ведь горит там, где нет хозяйства. Мы перестали развивать сельское хозяйство — вот и получили природные пожары. Никакие они не лесные, они травяные. Мы прекрасно все знаем, но закрываем на это глаза и пытаемся доказать, что всему этому содействует природа», — объяснил он.

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По мнению Аркадия Александровича, необходимо бороться с пожарами. Для этого нужно развивать сельское хозяйство, разводить скот.

«В этом случае таких бедствий не будет. Предотвратим и наводнения, потому что в верховьях рек будут нормально рубиться леса. Мы рубим не там, но при этом пытаемся изменить развитие водных аномалий. Обвинять во всем природу — это самое простое», — считает эксперт.

Кроме того, Тишков объяснил, почему в Германии не смогли подготовиться к страшному наводнению, которое унесло сотни жизней. По его словам, Рейн — это зарегулированные водные системы, а дополнительное количество осадков, идущих одновременно, особенно в горной части, приводит к накоплению воды.

«Мосты и различные объекты на реке становятся нарушителями естественного стока, они накапливают воду дополнительно. Затем происходит своего рода цунами, которая может сносить и жилые постройки, и поселения, и вызывать гибели людей. Для Германии это уникальный случай. Если вы помните, на Северном Кавказе свыше 130 человек погибло, потому что все мосты через малые речки, которые можно переходить пешком, стали естественными плотинами на водных потоках. И вот, получилось так, [что] единовременные дожди стали причиной накопления воды, из-за чего затем семиметровая волна смыла значительную часть города», — заключил он.

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Ранее сообщалось, что наводнение на западе Германии привело к разливу нефтепродуктов. Специальная лаборатория отбирает пробы воды и воздуха после разлива нефти, которая попала в главную запруду реки Вибах. Количество жертв от стихийного бедствия увеличивается ежедневно, сотни людей числятся пропавшими без вести.