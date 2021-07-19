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Бледанс уверена, что не стала суперзвездой из-за отказа знаменитому режиссеру в интиме

  /   Обновлено: 19 июля 2021 19:15
Шоу-бизнес
Бледанс уверена, что не стала суперзвездой из-за отказа знаменитому режиссеру в интиме
instagram.com  /  @bledans

Москва, 19 июля. Звезда комедийной программы «Маски-шоу» Эвелина Бледанс заявила, что ее карьера могла сложиться иначе, согласись она в молодости на интимную связь с известным режиссером.

В свои 52 года актриса продолжает будоражить умы многих фанатов и коллег, а в начале карьеры вообще слыла невероятной красавицей. Звезда, которая запомнилась своей роль медсестры в «Маски-шоу», сейчас в основном играет в антрепризных спектаклях. Бледанс не отрицает, что всегда мечтала о драматических ролях, но все видят в ней лишь комедийную артистку. По ее словам, она могла бы блистать в большом кино, если бы согласилась на интим, который в начале карьеры ей предлагал известный режиссер.

Эвелина Бледанс рассказала, что инцидент произошел, когда ей еще не было 19 лет — она училась на первых курсах театрального института. Будущая звезда получила приглашение на пробы к именитому режиссеру. Юная девушка так обрадовалась, что даже не заподозрила ничего, когда ее позвали на кастинг в гостиничный номер.

«На самом деле, режиссер часто как гинеколог – ты должен быть открыт ему и душой, и телом. Поэтому, когда мне сказали, что нужно остаться в белье, то я без зазрения совести сняла одежду. Затем он подошел ко мне со словами: «Ну да, все хорошо. А теперь удиви меня!»», — вспомнила Бледанс в студии программы «Прямой эфир».

По словам артистки, режиссер схватил ее за грудь, а потом попытался «спуститься ниже по животу». Только в этот момент Бледанс поняла, что от нее хочет постановщик и выбежала из номера. Она отметила, что роль в том фильме могла изменить ее карьеру. Однако звезда считает, что если бы согласилась на интим, то «погубила свою душу».

Ранее известная актриса Елена Проклова из жертвы насилия превратилась в «подозреваемую». Молодой артист заявил, что звезда кино неоднократно пыталась склонить его к интимной близости.

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Все новости / Шоу-бизнес / Бледанс уверена, что не стала суперзвездой из-за отказа знаменитому режиссеру в интиме
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