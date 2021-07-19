Бывшая невестка Федора Бондарчука станет матерью в третий раз

Москва, 19 июля. Экс-невестка режиссера Федора Бондарчука, светская львица Тата Мамиашвили ждет ребенка от своего супруга, продюсера и сценариста Филиппа Фролова.

Бывшая жена сына Бондарчука сообщила на своей странице в Instagram, что станет матерью в третий раз. Она поздравила мужа с днем рождения и опубликовала черно-белое фото, на котором супруг целует ее. На снимке видно, что Фролов придерживает рукой округлившийся живот жены.

«С днем рождения, мой самый лучший человек. Подарок с меня!» — написала Мамиашвили.

Подписчики экс-супруги Сергея Бондарчука пришли в восторг от радостной новости. Пользователи соцсети принялись активно поздравлять светскую львицу со скорым пополнением.

«Тата, от всей души поздравляю вашу семью с таким счастьем! Такие вы милахи!»; «Легких вам родов»; «Я вчера подумала, что вы в положении. Поздравляю!!!» — написали комментаторы.

Мамиашвили развелась с сыном Бондарчука в 2019 году после семи лет брака. От первого мужа у нее есть две дочери — Маргарита и Вера. Бывшие супруги продолжают общаться и вместе участвуют в жизни девочек. Фролову, похоже, удалось подружиться с детьми жены от предыдущего брака.

Федор Бондарчук не так давно снова стал отцом — его жена, актриса Паулина Андреева в начале марта родила сына Ивана. Супруга режиссера впервые вышла в свет через три месяца после родов.