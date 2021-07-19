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Военный летчик Попов: новейший истребитель от Ростеха поставит «шах и мат» Западу
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Армия
Военный летчик Попов: новейший истребитель от Ростеха поставит «шах и мат» Западу
wikipedia.org

Москва, 19 июля. Новый российский истребитель, который представят на авиасалоне МАКС-2021, вызывает страх на Западе. Об этом заявил заслуженный летчик РФ Владимир Попов.

Ранее госкорпорация «Ростех» опубликовала тизер нового однодвигательного российского боевого самолета. Небольшой рекламный ролик изобилует шахматными отсылками. По мнению экспертов, шахматный мотив может указывать как на название самолета, так и на общую стратегию, при помощи которой Москва намерена «утереть нос» Западу, передает «ПолитРоссия».

Попов отметил, что новый российский истребитель займет важную нишу в арсенале ВКС РФ и в случае возможного конфликта с НАТО станет грозным оружием.

«Нам нужно будет дать неприятелю жесткий отпор. Возможности такие у нас есть. И одна из таких возможностей – создать достаточно дешевый и технологически простой самолет», — пояснил он.

По его словам, однодвигательный истребитель намного дешевле, чем его двухдвигательные аналоги, поскольку стоимость двигателя составляет порядка 45 % от цены всего самолета. За цену современного Су-34 или Миг-35 Ростех сможет построить два легких однодвигательных самолета. Таким образом, Москва поставила шах и мат Западу, создав новый истребитель, который вызывает страх у военных стран НАТО.

Напомним, Международный авиационно-космический салон будет проходить в подмосковном Жуковском с 20 по 25 июля. В первый день выставки состоится презентация нового российского истребителя, передает «Утро.ру».

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россия истребитель ростех МАКС-2021
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