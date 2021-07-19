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Новое видео секретного российского истребителя привело иностранцев в восторг

  /   Обновлено: 19 июля 2021 19:10
Армия
Новое видео секретного российского истребителя привело иностранцев в восторг
Народные новости России  /  Дмитрий Жаворонков

Москва, 19 июля. Международное сообщество с воодушевлением отреагировало на новое рекламное видео от российской компании «Ростех», посвященное новому истребителю.

Авиасалон МАКС-2021 стартует уже завтра, 20 июля, в подмосковном аэропорту Жуковский. Представители Ростеха готовятся продемонстрировать в ходе мероприятия свое новое творение — одномоторный легкий истребитель, некоторые элементы внешнего вида которого уже можно увидеть на кадрах нового ролика, а также на фото. Новое видео секретного самолета прокомментировали иностранные пользователи Сети из разных государств, у которых ролик вызвал шквал эмоций, передает РИА Новости.

Иностранцы остались заинтригованы роликом, отметив, что уже с нетерпением ожидают начала мероприятия и официальной презентации самолета. Один из жителей Греции похвалил работу российских специалистов, работающих над крылатой машиной, по достоинству оценив их труд. Он подчеркнул, что РФ смогла подтвердить свой статус великой державы.

«Поздравляю вас, русские братья. Отличная работа дизайнеров, инженеров и всех, кто в ней участвует. Вы доказываете, что Россия достойна звания первоклассной державы. Привет из Греции», — отметил пользователь греческого сегмента Сети, пришедший в восторг от нового видео.

Свои восторженные комментарии под видео оставили граждане Вьетнама, Аргентины и многих других стран. Высказался и интернет-пользователь из Сербии, который уверенно заявил, что Белград обязательно заинтересуется новой российской разработкой.

«Будущий истребитель ВВС Сербии, отлично сработано, Россия!» — поделился предположением один из комментаторов.

Ранее американский военный аналитик Дэвид Экс заявил, что новейший легкий истребитель от Ростеха получит большую популярность на международном оружейном рынке. По его словам, крылатая машина будет обладать относительно небольшой стоимостью при наличии стелс-возможностей.

Кроме того, представители Ростеха опубликовали на своей странице в Facebook изображение, на котором можно увидеть небольшую часть корпуса крылатой машины, сообщает RT. Примечательным моментом является отражение в оптико-локационной станции истребителя, в котором виднеется корабль, похожий на британский эсминец HMS Defender.

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россия самолет истребитель видео youtube МАКС-2021
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