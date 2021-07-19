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Центры вакцинации против коронавируса закрылись в Южном Судане
Общество
Центры вакцинации против коронавируса закрылись в Южном Судане
Федеральное агентство новостей  /  Владимир Малянов

Джуба, 19 июля. Органы здравоохранения Южного Судана закрыли все центры вакцинации против коронавирусной инфекции.

Генеральный директор министерства здравоохранения Джон Румуну Паскуале сообщил, что в стране успешно использовали 95% из 60 тыс. доз вакцин, и теперь все центры вакцинации закрыты. Между тем в Южном Судане циркулируют три типа вызывающих опасения штаммов COVID-19 — дельта, бета и альфа.

Власти Никарагуа на днях получили очередную партию российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Республика намерена расширить программу вакцинации. Препарат от коронавируса «Спутник V» уже одобрен на территории 68 стран мира. Последней разрешение на использование вакцины выдала Нигерия.

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