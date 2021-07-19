Светлана Бондарчук показала, как выглядела в школьные годы

Москва, 19 июля. Телеведущая и светская львица Светлана Бондарчук на своей странице в Instagram выложила целую серию архивных снимков. Некоторые кадры были сделаны еще в школьные годы.

Бывшая жена режиссера Федора Бондарчука решила посмотреть, как сильно она изменилась со школьных времен. Друзья и близкие Светланы Бондарчук уверены, что над светской львицей практический не властно время. Сама телеведущая, которой в декабре исполнилось 52 года, признается, что не знает нравится ли ей такая «стабильность». Однако один плюс Бондарчук все-таки отметила.

«Приятно, когда знакомые, которых ты не видела много лет, узнают тебя легко и сразу», — отметила светская дива.

Подписчики Светланы Бондарчук подтвердили, что ее черты лица совсем не изменились даже спустя несколько десятилетий. Звездные друзья и коллеги с иронией написали, что экс-супруга режиссера наколдовала себе вечную молодость. Так, актриса Алика Смехова отметила, что у Бондарчук не меняется не только лицо, но и размер одежды. Светская львица как была стройной красоткой в юности, так и остается ею до сих пор и может позволить себе самые смелые наряды.

«Вы вечная девушка! Над вами время невластно!»; «Роскошь не меняющаяся с годами!»; «Очень красивая, нереальная и не изменилась совсем», — написали фолловеры в комментариях.

Ранее Светлана Бондарчук разместила на своей странице в Instagram провокационный снимок с тренировки. На фотографии теледива предстала в ярко-синем комбинезоне в необычной позе. В подписи к публикации она назвала себя конкуренткой американской фотомодели Ким Кардашьян.