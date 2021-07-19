Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
19 июля 19:46
19:43
Общество
Туристы Калининградской области лазят через ограждения к деревьям в «Танцующем лесу»
19:42
Армия
Останки 25 советских солдат были найдены в этом году в Заполярье
19:42
Общество
Появился официальный тизер третьего сезона «Полового воспитания»
19:41
Общество
Ученый Тишков видит бесхозяйственность россиян главной причиной природных пожаров
19:37
Политика
«Работать на земле»: Путин указал на задачу каждого уровня власти
19:37
Общество
Более тысячи детей-сирот получат жилье до конца года на Дону
19:36
Армия
Popular Mechanics: электрические бронеавто оказались не по зубам Пентагону
19:35
Происшествия
Три человека пострадали в лобовом ДТП с ребенком в Новосибирске
19:34
Общество
Сотни лондонцев сыграли в гигантские шахматы на Трафальгарской площади
19:32
Общество
Автор идеи о запрете продажи животных в зоомагазинах предрек закрытие птичьих рынков
Все новости

Яновский освобожден от должности замминистра энергетики России

  /   Обновлено: 19 июля 2021 19:03
Политика
Яновский освобожден от должности замминистра энергетики России
Федеральное агентство новостей  /  Герман Парло

Москва, 19 июля. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление об освобождении Анатолия Яновского от должности замминистра энергетики страны.

Яновский занимал эту должность более 20 лет. Как указано в поставлении Мишустина, Анатолий Яновский переходит на другую работу. Предположительно, он будет работать в администрации президента.

Ранее Мишустин рассказал о новых предложениях по реализации нацпроектов в России. По его словам, правительство обозначило 42 инициативы по нацпроектам.

Вернуться назад

Все новости / Политика / Яновский освобожден от должности замминистра энергетики России
россия яновский мишустин
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru