Яновский освобожден от должности замминистра энергетики России

Москва, 19 июля. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление об освобождении Анатолия Яновского от должности замминистра энергетики страны.

Яновский занимал эту должность более 20 лет. Как указано в поставлении Мишустина, Анатолий Яновский переходит на другую работу. Предположительно, он будет работать в администрации президента.

Ранее Мишустин рассказал о новых предложениях по реализации нацпроектов в России. По его словам, правительство обозначило 42 инициативы по нацпроектам.