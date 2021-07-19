Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
19 июля 19:46
19:43
Общество
Туристы Калининградской области лазят через ограждения к деревьям в «Танцующем лесу»
19:42
Армия
Останки 25 советских солдат были найдены в этом году в Заполярье
19:42
Общество
Появился официальный тизер третьего сезона «Полового воспитания»
19:41
Общество
Ученый Тишков видит бесхозяйственность россиян главной причиной природных пожаров
19:37
Политика
«Работать на земле»: Путин указал на задачу каждого уровня власти
19:37
Общество
Более тысячи детей-сирот получат жилье до конца года на Дону
19:36
Армия
Popular Mechanics: электрические бронеавто оказались не по зубам Пентагону
19:35
Происшествия
Три человека пострадали в лобовом ДТП с ребенком в Новосибирске
19:34
Общество
Сотни лондонцев сыграли в гигантские шахматы на Трафальгарской площади
19:32
Общество
Автор идеи о запрете продажи животных в зоомагазинах предрек закрытие птичьих рынков
Все новости

Максим Галкин с голым торсом показал акробатические навыки

  /   Обновлено: 19 июля 2021 19:12
Шоу-бизнес
Максим Галкин с голым торсом показал акробатические навыки
Global Look Press  /  Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Москва, 19 июля. Юморист Максим Галкин переквалифицировался в «шаолиньского монаха» и показал фанатам свою физическую форму. Акробатический трюк артист сделал в одних плавках.

Максим Галкин на днях вернулся в Москву из отпуска, но воспоминания о путешествии до сих пор не отпустили юмориста. На своей странице в Instagram супруг Аллы Пугачевой продолжает делиться с подписчиками пляжными снимками. Один из кадров особенно впечатлил фанатов 45-летнего артиста. В кадре Галкин запечатлен в «боевом прыжке» на живописном фоне моря и гор. Несмотря на устрашающий прием «шаолиньского монаха», звезда широко улыбается в камеру.

«Всем дарю заряд энергии на неделю!» — подписал снимок Галкин.

Максим Галкин с голым торсом показал акробатические навыки
Pr Scr instagram.com  / @maxgalkinru

Фотография вызвала бурную реакцию фолловеров. В комментариях супруга Примадонны сравнили с Джеки Чаном, Брюсом Ли и даже Чаком Норрисом. Отдельно фанаты отметили подтянутое тело юмориста и его шикарный пресс. Некоторые поинтересовались с какого дубля Галкину удалось так эффектно «зависнуть в воздухе».

«Брюс Ли отдыхает! Шикарное фото!»;

«Галкин, пока прыгал, наверное, пресс и накачал! Иначе я не понимаю, откуда у него такое тело!»;

«Я ожидала увидеть все что угодно, но летающего Макса в моей ленте еще не было!» — написали фолловеры.

Не только Галкин может удивлять поклонников пляжными снимками. Недавно на просторах Сети появилось архивное фото Аллы Пугачевой, сделанное в 1994 году на крымском пляже. В кадре Примадонна предстала в дерзком мини-платье в горох.

Вернуться назад

Все новости / Шоу-бизнес / Максим Галкин с голым торсом показал акробатические навыки
галкин
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru