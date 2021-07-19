Максим Галкин с голым торсом показал акробатические навыки

Москва, 19 июля. Юморист Максим Галкин переквалифицировался в «шаолиньского монаха» и показал фанатам свою физическую форму. Акробатический трюк артист сделал в одних плавках.

Максим Галкин на днях вернулся в Москву из отпуска, но воспоминания о путешествии до сих пор не отпустили юмориста. На своей странице в Instagram супруг Аллы Пугачевой продолжает делиться с подписчиками пляжными снимками. Один из кадров особенно впечатлил фанатов 45-летнего артиста. В кадре Галкин запечатлен в «боевом прыжке» на живописном фоне моря и гор. Несмотря на устрашающий прием «шаолиньского монаха», звезда широко улыбается в камеру.

«Всем дарю заряд энергии на неделю!» — подписал снимок Галкин.

Pr Scr instagram.com / @maxgalkinru

Фотография вызвала бурную реакцию фолловеров. В комментариях супруга Примадонны сравнили с Джеки Чаном, Брюсом Ли и даже Чаком Норрисом. Отдельно фанаты отметили подтянутое тело юмориста и его шикарный пресс. Некоторые поинтересовались с какого дубля Галкину удалось так эффектно «зависнуть в воздухе».

«Брюс Ли отдыхает! Шикарное фото!»; «Галкин, пока прыгал, наверное, пресс и накачал! Иначе я не понимаю, откуда у него такое тело!»; «Я ожидала увидеть все что угодно, но летающего Макса в моей ленте еще не было!» — написали фолловеры.

Не только Галкин может удивлять поклонников пляжными снимками. Недавно на просторах Сети появилось архивное фото Аллы Пугачевой, сделанное в 1994 году на крымском пляже. В кадре Примадонна предстала в дерзком мини-платье в горох.