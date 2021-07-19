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Александр Невский отметил юбилей в компании Арнольда Шварценеггера
Шоу-бизнес
Александр Невский отметил юбилей в компании Арнольда Шварценеггера
Global Look Press  /  Anatoly Lomohov/Russian Look

Калифорния, 19 июля. Бодибилдер и актер Александр Невский 17 июля отметил свое 50-летие. Главными гостями праздника стали звезда «Терминатора» Арнольд Шварценеггер и немецкий культурист Ральф Меллер.

В честь дня рождения Невский собрал своих друзей в калифорнийском ресторане в Беверли-Хиллз. С подарками к российскому бодибилдеру пришли его кумиры Арнольд Шварценеггер и Ральф Меллер. Бывший губернатор Калифорнии подарил Невскому коллекционный хьюмидор (ящик для хранения сигар), а также несколько предметов гардероба собственного бренда. Для юбиляра встреча со Шварценеггером и Меллером стала большим событием. На своей странице в соцсетях актер опубликовал большое количество снимком с гостями, каждое из которых сопроводил трогательным текстом.

«Я всегда буду благодарен этим двум легендам за то, что они вдохновили меня (и миллионы других людей) на борьбу за достижение поставленной цели, а также за многолетнюю дружбу и поддержку!» — написал Невский.

Особенным подарком для российского актера стала поздравительная подпись Шварценеггера. Звезда «Терминатора» написал теплые слова на их с Невским общим снимке, который был сделан еще в 2017 году. Тогда экс-губернатор Калифорнии стал специальным гостем показа фильма «Максимальный удар».

В свой юбилей Александр Невский представил трейлер новой картины, в которой сыграл главную роль. В вестерне «Нападение на Рио Браво» культурист играет полковника Российской Империи Ивана Турчанинова, который оказывается на Диком Западе.

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Все новости / Шоу-бизнес / Александр Невский отметил юбилей в компании Арнольда Шварценеггера
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