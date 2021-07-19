Социолог Шугалей выступил против агрессивной пропаганды вакцинации от коронавируса

Москва, 19 июля. Лозунг «Сколько должно умереть, чтобы ты привился?» — слишком жесткий, заявил глава Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Максим Шугалей.

Социолог отметил, что российское общество нуждается в качественной информационной кампании по вакцинации от коронавируса. Сейчас агитация приобрела слишком агрессивный характер в виде плакатов и баннеров с противоречивыми призывами. Шугалей убежден, что такие агрессивные лозунги не нужны, ведь большинство людей сами выражают готовность поставить прививку.

«Заголовки действительно жесткие, но тут есть и другая проблема. С таким же успехом можно задать вопрос: сколько людей еще должны умереть, чтобы в поликлиниках люди перестали по четыре часа стоять в очереди на прививку?», — считает глава ФЗНЦ.

Социолог рассказал, что сам отстоял четыре часа сначала на первую, потом на вторую прививку. Граждане мучаются, и все равно имеют шанс заразиться если не коронавирусом, то чем-то другим, добавил Шугалей.

При этом он отметил, что не следует требовать от населения прививки, если для этого не создаются необходимые условия. В первую очередь, считает социолог, государству следует навести информационный порядок и найти научно-популярную форму для объяснения. Ведь до сих пор людям приходится часами дожидаться прививок, неделями ждать QR-коды. Из-за некачественной работы «горячей линии» людям нужно самостоятельно разбираться, какая вакцина из предложенных им подходит больше, передает «Слово и дело».

В качестве борьбы с убежденными антипрививочниками Шугалей предложил ввести специальную форму документа, подписывая который, они бы соглашались, что будут лечить себя самостоятельно — за собственный счет. По словам социолога, на каждого больного государство тратит от 60 до 200 тысяч рублей в зависимости от степени тяжести заболевания.

Ранее сообщалось, что россияне могут получить штраф за подделку сертификатов о вакцинации.