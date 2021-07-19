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Социолог Шугалей выступил против агрессивной пропаганды вакцинации от коронавируса
Политика
Социолог Шугалей выступил против агрессивной пропаганды вакцинации от коронавируса
Федеральное агентство новостей

Москва, 19 июля. Лозунг «Сколько должно умереть, чтобы ты привился?» — слишком жесткий, заявил глава Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Максим Шугалей.

Социолог отметил, что российское общество нуждается в качественной информационной кампании по вакцинации от коронавируса. Сейчас агитация приобрела слишком агрессивный характер в виде плакатов и баннеров с противоречивыми призывами. Шугалей убежден, что такие агрессивные лозунги не нужны, ведь большинство людей сами выражают готовность поставить прививку.

«Заголовки действительно жесткие, но тут есть и другая проблема. С таким же успехом можно задать вопрос: сколько людей еще должны умереть, чтобы в поликлиниках люди перестали по четыре часа стоять в очереди на прививку?», — считает глава ФЗНЦ.

Социолог рассказал, что сам отстоял четыре часа сначала на первую, потом на вторую прививку. Граждане мучаются, и все равно имеют шанс заразиться если не коронавирусом, то чем-то другим, добавил Шугалей.

При этом он отметил, что не следует требовать от населения прививки, если для этого не создаются необходимые условия. В первую очередь, считает социолог, государству следует навести информационный порядок и найти научно-популярную форму для объяснения. Ведь до сих пор людям приходится часами дожидаться прививок, неделями ждать QR-коды. Из-за некачественной работы «горячей линии» людям нужно самостоятельно разбираться, какая вакцина из предложенных им подходит больше, передает «Слово и дело».

В качестве борьбы с убежденными антипрививочниками Шугалей предложил ввести специальную форму документа, подписывая который, они бы соглашались, что будут лечить себя самостоятельно — за собственный счет. По словам социолога, на каждого больного государство тратит от 60 до 200 тысяч рублей в зависимости от степени тяжести заболевания.

Ранее сообщалось, что россияне могут получить штраф за подделку сертификатов о вакцинации.

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Все новости / Политика / Социолог Шугалей выступил против агрессивной пропаганды вакцинации от коронавируса
россия вакцинация коронавирус
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