Возрождение союза: король Иордании летит в Вашингтон на встречу с Джо Байденом

Король Иордании Абдалла II направляется в Вашингтон на переговоры с американским президентом Джо Байденом. Данная встреча станет первым официальным визитом арабского лидера в Соединенные Штаты после инаугурации нового главы Белого дома.
Ближневосточный монарх прибудет в американскую столицу в понедельник, 19 июля. Сопровождать его будут члены семьи: супруга — королева Рания и сын — наследный принц Хусейн.
Встреча с Байденом входит в программу первого дня визита. По плану, их переговоры пройдут около 14:00 по вашингтонскому времени (21:00 по Москве).
Во вторник, 20 июля, Абдалла II проведет рабочий завтрак с вице-президентом США Камалой Харрис, а также встретится с госсекретарем Энтони Блинкеном.
#Biden to host #Jordan’s #KingAbdullah for #MiddleEastpeacetalks— London Institute of Peace Research (@peaceresearch11) July 19, 2021
https://t.co/EywVkqoO1S
«Этот визит предоставит возможность обсудить многочисленные проблемы, стоящие перед Ближним Востоком, и продемонстрировать ведущую роль Иордании в содействии миру и стабильности в регионе», — заявляла ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, анонсируя приезд Абдаллы II.
Амману нужен Вашингтон
Учитывая экономический кризис, усугубившийся на фоне пандемии COVID-19, сильную засуху и дефицит водных ресурсов, а также недавнюю попытку государственного переворота в Иордании, для Аммана эта встреча особенно важна. Она пройдет в наиболее сложный период правления Абдаллы II.
Страна, имеющая давние партнерские связи с Вашингтоном, рассчитывает на сохранение и усиление поддержки в это непростое время.
На данный момент королевство уже и так является третьим по величине получателем ежегодной иностранной помощи США в мире после Афганистана и Израиля. Тем не менее в 2022 году истекает срок действия пятилетнего пакета поддержки, подразумевающего ежегодные транши в размере 6,4 млрд долларов. На фоне этого королю необходимо добиться от американского лидера продления финансирования.
Значение Иордании
Предполагается, что в рамках обсуждения ближневосточной повестки король и президент особое внимание уделят теме Израиля и Палестины, гуманитарного кризиса в Сирии и переговорам по ядерной сделке с Ираном.
При этом Иордания является страной, особо заинтересованной в урегулировании палестино-израильского конфликта. Прежде всего, Амман одним из первых пошел на нормализацию отношений с еврейским государством и имеет с ним крепкие партнерские связи. Так, в условиях нынешней засухи, одной из наиболее серьезных в истории королевства, Израиль продает Иордании большое количество воды. Помимо этого, страны недавно договорились развивать деловые контакты сразу в нескольких отраслях экономики.
Jordan and Israel's relationship has slowly returned to normal after the election of Naftali Bennett as prime minister.— Middle East Eye (@MiddleEastEye) July 15, 2021
Bennett secretly met with King Abdullah II earlier this month, informing the king that Israel was willing to sell water to Jordan https://t.co/FeyEPEwITB
В то же время значительная часть иорданских граждан имеет палестинское происхождение. Амман поддерживает арабское население региона, конфликтующее с израильтянами.
Кроме того, Иордания официально является хранительницей исламских святынь в Иерусалиме, так что участившиеся в последнее время столкновения между палестинцами и евреями в священном городе не входят в интересы королевства. На этом фоне страна традиционно выступает посредником, стремящимся примирить враждующие стороны.
Однако сейчас визит Абдаллы II в США совпадает в том числе и с разногласиями по этому поводу. Так, накануне Иорданский МИД направил Израилю официальную жалобу на то, что премьер-министр Нафтали Беннет разрешил еврейскому населению беспрепятственно посещать Храмовую гору, где располагается мечеть Аль-Акса. Амман потребовал прекратить нарушения и провокации в данном районе и призвал к уважению статуса-кво религиозного объекта.
Jordan, Egypt, Turkey all condemn Jewish visits to Temple Mount on Tisha B’Av – The Times of Israel https://t.co/tPhz0xRqvW— FANSBASE.NET (@NetFansbase) July 19, 2021
Возрождение союза
В период президентства Дональда Трампа американо-иорданские отношения стали умеренными, поскольку предыдущий глава США отдавал предпочтение развитию партнерства с крупными и богатыми странами региона вроде ОАЭ и Саудовской Аравии.
Однако избрание нового лидера Соединенных Штатов создает пространство для прорыва в отношениях между государствами. Абдалла II и Джо Байден неоднократно встречались ранее, когда нынешний американский глава занимал должность вице-президента при Бараке Обаме.
«Иорданский монарх надеется, что его давняя дружба с Байденом принесет дивиденды, которые не только дадут столь необходимый импульс экономике, но и покажут гражданам Иордании, особенно тем, кто имеет палестинское происхождение, что он будет использовать свое влияние на президента США, чтобы укрепить поддержку американцами прав палестинцев», — считает Грегори Афтандилиан, научный сотрудник Арабского центра в Вашингтоне.
Эксперт убежден, что более сбалансированный подход Байдена к ближневосточной политике подразумевает усиление роли Иордании в проходящих там процессах. Эта встреча важна не только для иорданского монарха, но и для американского президента, перед которым стоит задача перестроить свою стратегию взаимодействия со странами региона.
Will #Jordan return to the center stage in regional developments, particularly the Israeli-Arab conflict?— The Jerusalem Post (@Jerusalem_Post) July 19, 2021
Jordanians are hoping that King Abdullah's meeting with #Biden propels them in that direction.
Report by: @KhaledAbuToameh https://t.co/ICQeIfFQpV