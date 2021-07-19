Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
19 июля 21:14
21:13
Армия
В Военно-промышленной комиссии РФ рассказали, как Су-57 «нарастит мускулы»
21:13
Армия
Российско-индийские учения «Индра-2021» пройдут на полигоне ЮВО под Волгоградом
21:12
Армия
В Сети показали, как выглядит самая большая атомная субмарина «Князь Владимир»
21:11
Происшествия
Виновница ДТП в Москве из зала суда направится в СИЗО
21:11
Армия
Редкие кадры подготовки Черноморского флота ко Дню ВМФ в Севастополе появились в Сети
21:11
Шоу-бизнес
Толкалина попозировала у моря в шубе поверх купальника
21:10
Происшествия
Сбившая троих детей в Москве девушка плакала в зале суда
21:10
Армия
В МО РФ рассказали, как мотострелки на Сахалине вырвались из «капкана диверсантов»
21:10
Армия
Министр обороны Азербайджана провел совещание с руководящим составом армии
21:07
Видео
Не получит свое — всю кровь выпьет: Бадюк о съемках «Гоголя» и «Соловья-разбойника»
Все новости

Возрождение союза: король Иордании летит в Вашингтон на встречу с Джо Байденом
Весь мир
Возрождение союза: король Иордании летит в Вашингтон на встречу с Джо Байденом
Global Look Press  /  Philipp von Ditfurth/dpa

Король Иордании Абдалла II направляется в Вашингтон на переговоры с американским президентом Джо Байденом. Данная встреча станет первым официальным визитом арабского лидера в Соединенные Штаты после инаугурации нового главы Белого дома.

Ближневосточный монарх прибудет в американскую столицу в понедельник, 19 июля. Сопровождать его будут члены семьи: супруга — королева Рания и сын — наследный принц Хусейн.

Встреча с Байденом входит в программу первого дня визита. По плану, их переговоры пройдут около 14:00 по вашингтонскому времени (21:00 по Москве).

Во вторник, 20 июля, Абдалла II проведет рабочий завтрак с вице-президентом США Камалой Харрис, а также встретится с госсекретарем Энтони Блинкеном.

«Этот визит предоставит возможность обсудить многочисленные проблемы, стоящие перед Ближним Востоком, и продемонстрировать ведущую роль Иордании в содействии миру и стабильности в регионе», — заявляла ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, анонсируя приезд Абдаллы II.

Амману нужен Вашингтон

Учитывая экономический кризис, усугубившийся на фоне пандемии COVID-19, сильную засуху и дефицит водных ресурсов, а также недавнюю попытку государственного переворота в Иордании, для Аммана эта встреча особенно важна. Она пройдет в наиболее сложный период правления Абдаллы II.

Страна, имеющая давние партнерские связи с Вашингтоном, рассчитывает на сохранение и усиление поддержки в это непростое время.

На данный момент королевство уже и так является третьим по величине получателем ежегодной иностранной помощи США в мире после Афганистана и Израиля. Тем не менее в 2022 году истекает срок действия пятилетнего пакета поддержки, подразумевающего ежегодные транши в размере 6,4 млрд долларов. На фоне этого королю необходимо добиться от американского лидера продления финансирования.

Возрождение союза: король Иордании летит в Вашингтон на встречу с Джо Байденом
Федеральное агентство новостей  / 

Значение Иордании

Предполагается, что в рамках обсуждения ближневосточной повестки король и президент особое внимание уделят теме Израиля и Палестины, гуманитарного кризиса в Сирии и переговорам по ядерной сделке с Ираном.

При этом Иордания является страной, особо заинтересованной в урегулировании палестино-израильского конфликта. Прежде всего, Амман одним из первых пошел на нормализацию отношений с еврейским государством и имеет с ним крепкие партнерские связи. Так, в условиях нынешней засухи, одной из наиболее серьезных в истории королевства, Израиль продает Иордании большое количество воды. Помимо этого, страны недавно договорились развивать деловые контакты сразу в нескольких отраслях экономики.

В то же время значительная часть иорданских граждан имеет палестинское происхождение. Амман поддерживает арабское население региона, конфликтующее с израильтянами.

Кроме того, Иордания официально является хранительницей исламских святынь в Иерусалиме, так что участившиеся в последнее время столкновения между палестинцами и евреями в священном городе не входят в интересы королевства. На этом фоне страна традиционно выступает посредником, стремящимся примирить враждующие стороны.

Однако сейчас визит Абдаллы II в США совпадает в том числе и с разногласиями по этому поводу. Так, накануне Иорданский МИД направил Израилю официальную жалобу на то, что премьер-министр Нафтали Беннет разрешил еврейскому населению беспрепятственно посещать Храмовую гору, где располагается мечеть Аль-Акса. Амман потребовал прекратить нарушения и провокации в данном районе и призвал к уважению статуса-кво религиозного объекта.

Возрождение союза

В период президентства Дональда Трампа американо-иорданские отношения стали умеренными, поскольку предыдущий глава США отдавал предпочтение развитию партнерства с крупными и богатыми странами региона вроде ОАЭ и Саудовской Аравии.

Однако избрание нового лидера Соединенных Штатов создает пространство для прорыва в отношениях между государствами. Абдалла II и Джо Байден неоднократно встречались ранее, когда нынешний американский глава занимал должность вице-президента при Бараке Обаме.

«Иорданский монарх надеется, что его давняя дружба с Байденом принесет дивиденды, которые не только дадут столь необходимый импульс экономике, но и покажут гражданам Иордании, особенно тем, кто имеет палестинское происхождение, что он будет использовать свое влияние на президента США, чтобы укрепить поддержку американцами прав палестинцев», — считает Грегори Афтандилиан, научный сотрудник Арабского центра в Вашингтоне.

Эксперт убежден, что более сбалансированный подход Байдена к ближневосточной политике подразумевает усиление роли Иордании в проходящих там процессах. Эта встреча важна не только для иорданского монарха, но и для американского президента, перед которым стоит задача перестроить свою стратегию взаимодействия со странами региона. 

 

Вернуться назад

Все новости / Весь мир / Возрождение союза: король Иордании летит в Вашингтон на встречу с Джо Байденом
сша иордания абдалла ii
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru