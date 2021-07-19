Возрождение союза: король Иордании летит в Вашингтон на встречу с Джо Байденом

Король Иордании Абдалла II направляется в Вашингтон на переговоры с американским президентом Джо Байденом. Данная встреча станет первым официальным визитом арабского лидера в Соединенные Штаты после инаугурации нового главы Белого дома.

Ближневосточный монарх прибудет в американскую столицу в понедельник, 19 июля. Сопровождать его будут члены семьи: супруга — королева Рания и сын — наследный принц Хусейн.

Встреча с Байденом входит в программу первого дня визита. По плану, их переговоры пройдут около 14:00 по вашингтонскому времени (21:00 по Москве).

Во вторник, 20 июля, Абдалла II проведет рабочий завтрак с вице-президентом США Камалой Харрис, а также встретится с госсекретарем Энтони Блинкеном.

«Этот визит предоставит возможность обсудить многочисленные проблемы, стоящие перед Ближним Востоком, и продемонстрировать ведущую роль Иордании в содействии миру и стабильности в регионе», — заявляла ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, анонсируя приезд Абдаллы II.

Амману нужен Вашингтон

Учитывая экономический кризис, усугубившийся на фоне пандемии COVID-19, сильную засуху и дефицит водных ресурсов, а также недавнюю попытку государственного переворота в Иордании, для Аммана эта встреча особенно важна. Она пройдет в наиболее сложный период правления Абдаллы II.

Страна, имеющая давние партнерские связи с Вашингтоном, рассчитывает на сохранение и усиление поддержки в это непростое время.

На данный момент королевство уже и так является третьим по величине получателем ежегодной иностранной помощи США в мире после Афганистана и Израиля. Тем не менее в 2022 году истекает срок действия пятилетнего пакета поддержки, подразумевающего ежегодные транши в размере 6,4 млрд долларов. На фоне этого королю необходимо добиться от американского лидера продления финансирования.

Федеральное агентство новостей /

Значение Иордании

Предполагается, что в рамках обсуждения ближневосточной повестки король и президент особое внимание уделят теме Израиля и Палестины, гуманитарного кризиса в Сирии и переговорам по ядерной сделке с Ираном.

При этом Иордания является страной, особо заинтересованной в урегулировании палестино-израильского конфликта. Прежде всего, Амман одним из первых пошел на нормализацию отношений с еврейским государством и имеет с ним крепкие партнерские связи. Так, в условиях нынешней засухи, одной из наиболее серьезных в истории королевства, Израиль продает Иордании большое количество воды. Помимо этого, страны недавно договорились развивать деловые контакты сразу в нескольких отраслях экономики.

Jordan and Israel's relationship has slowly returned to normal after the election of Naftali Bennett as prime minister.



Bennett secretly met with King Abdullah II earlier this month, informing the king that Israel was willing to sell water to Jordan https://t.co/FeyEPEwITB — Middle East Eye (@MiddleEastEye) July 15, 2021

В то же время значительная часть иорданских граждан имеет палестинское происхождение. Амман поддерживает арабское население региона, конфликтующее с израильтянами.

Кроме того, Иордания официально является хранительницей исламских святынь в Иерусалиме, так что участившиеся в последнее время столкновения между палестинцами и евреями в священном городе не входят в интересы королевства. На этом фоне страна традиционно выступает посредником, стремящимся примирить враждующие стороны.

Однако сейчас визит Абдаллы II в США совпадает в том числе и с разногласиями по этому поводу. Так, накануне Иорданский МИД направил Израилю официальную жалобу на то, что премьер-министр Нафтали Беннет разрешил еврейскому населению беспрепятственно посещать Храмовую гору, где располагается мечеть Аль-Акса. Амман потребовал прекратить нарушения и провокации в данном районе и призвал к уважению статуса-кво религиозного объекта.

Jordan, Egypt, Turkey all condemn Jewish visits to Temple Mount on Tisha B’Av – The Times of Israel https://t.co/tPhz0xRqvW — FANSBASE.NET (@NetFansbase) July 19, 2021

Возрождение союза

В период президентства Дональда Трампа американо-иорданские отношения стали умеренными, поскольку предыдущий глава США отдавал предпочтение развитию партнерства с крупными и богатыми странами региона вроде ОАЭ и Саудовской Аравии.

Однако избрание нового лидера Соединенных Штатов создает пространство для прорыва в отношениях между государствами. Абдалла II и Джо Байден неоднократно встречались ранее, когда нынешний американский глава занимал должность вице-президента при Бараке Обаме.

«Иорданский монарх надеется, что его давняя дружба с Байденом принесет дивиденды, которые не только дадут столь необходимый импульс экономике, но и покажут гражданам Иордании, особенно тем, кто имеет палестинское происхождение, что он будет использовать свое влияние на президента США, чтобы укрепить поддержку американцами прав палестинцев», — считает Грегори Афтандилиан, научный сотрудник Арабского центра в Вашингтоне.

Эксперт убежден, что более сбалансированный подход Байдена к ближневосточной политике подразумевает усиление роли Иордании в проходящих там процессах. Эта встреча важна не только для иорданского монарха, но и для американского президента, перед которым стоит задача перестроить свою стратегию взаимодействия со странами региона.