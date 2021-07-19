Названа неочевидная группа риска с тяжелым течением СOVID-19

Одну из групп риска среди болеющих коронавирусной инфекцией составляют активные мужчины в возрасте 40-50 лет. Таким мнением в интервью ФАН поделилась Татьяна Хрусталева, шесть дней назад похоронившая своего супруга Дениса. Он скончался от последствий COVID-19.

«40-50 лет — это еще достаточно активный возраст. Мужчины к этому моменту уже, как правило, накапливают определенный бэкграунд хронических нарушений в организме и при этом не особенно обращают на это внимание, — рассказала вдова дайвера. — Мы имеем дело с вирусом, который бьет по самому чувствительному месту в организме человека. То, что нарушено, будет страдать в первую очередь, и именно хронические заболевания в этот период обостряются».

Супругу Татьяны Денису было 49 лет. Он вел активный образ жизни, работал техническим инструктором по дайвингу и был в хорошей физической форме. Его смерть от последствий COVID-19 стала настоящим ударом для родных и друзей. Мужчина почувствовал первые признаки недомогания 22 июня, 25 июня его состояние ухудшилось, но даже с поражением легких более 50% он продолжал лечиться самостоятельно.

Вскоре после того, как бригада скорой помощи отвезла его уже в тяжелом состоянии в стационар, компьютерная томография показала поражение легких свыше 90%. Он провел два с половиной дня в реанимации на аппарате ИВЛ, но врачи так и не смогли его спасти.

«Когда человек в возрасте 49 лет, будучи спортсменом, с большим опытом выживания, погибает от последствий коронавируса, это, наверное, говорит о том, что он относится к уязвимой категории пациентов, как и пожилые люди. Потому что мужчины зачастую привыкли надеяться только на себя, они думают, что справятся сами и не чувствуют той беды, которая с ними происходит внутри. И окружающие тоже привыкли считать их сильными», — пояснила собеседница агентства.

из личного архива семьи Хрусталевых /

Татьяна Хрусталева также рассказала, что такие выводы сделала не только на основе истории своего супруга, но и по опыту болезни брата — ровесника Дениса. Течение болезни у него было менее тяжелым, но ситуация тоже требовала медицинского вмешательства. После продолжительной повышенной температуры у мужчины начались проблемы с легкими.

«Мы его уговаривали звонить в скорую, а он тоже пытался лечиться дома. При этом ему звонили из поликлиники, узнавали о самочувствии, рекомендовали лечь в больницу и спрашивали, высылать ли к нему скорую, а он говорил: «Давайте еще подождем пару дней», — рассказала Татьяна. — Когда его все-таки забрали в больницу, он приехал, посмотрел на этот огромный ковид-конвейер и уехал обратно. И только со второго раза удалось поместить его в стационар».

Женщина отметила, что одна из главных причин уязвимости мужчин старше 40 лет перед лицом опасной инфекции связана с психологическими особенностями сильного пола.

«Мужчины как правило сильны духом. Они привыкли терпеть боль и не показывать этого. Кроме того, они привыкли оказывать помощь другим и при этом не очень отслеживают, когда она требуется им самим. Мужчины часто думают, что и с этим тоже справятся, что через некоторое время будет лучше, но в этот момент им может требоваться срочная медицинская помощь», — добавила собеседница ФАН.

По мнению Татьяны Хрусталевой, этот вопрос нуждается в подробном изучении специалистами.

«Это надо исследовать, конечно. Если у врачей это быстро произойдет, было бы здорово. Возможно, это поможет спасти чью-то жизнь» — добавила вдова.

Федеральное агентство новостей /

«Это общемировая тенденция»

Мнение Татьяны Хрусталевой поддержал в интервью ФАН профессор Российского национального исследовательского медицинского университета имени Пирогова, пульмонолог Центральной клинической больницы РАН, доктор медицинских наук Александр Карабиненко.

«Это общемировая тенденция — включать мужчин после 40 лет в зону риска по многим заболеваниям. В частности, среди них очень много курильщиков. К этому времени они, как правило, имеют хронический бронхит курильщика», — рассказал врач.

Профессор отметил, что у обладателей такого диагноза погибают защитные клетки эпителия бронхов. Такие пациенты чаще кашляют и простывают, а также страдают одышкой.

«На все это они до поры до времени не обращают должного внимания: «Подумаешь, не пробежал 500 метров, как раньше, в 30 лет, ну и ничего страшного». Двигаться он может, выполнять свои функции может», — добавил собеседник ФАН.

Карабиненко отметил, что курение особенно опасно в сочетании с заражением коронавирусной инфекцией, которая воздействует на сосуды.

«Вдыхание токсинов табака — там же не только никотин, но и еще 4 тысячи других продуктов, отрицательно влияющих на организм — способствует сужению сосудов в головном мозге, в сердце, в органах предстательной железы. Это вызывает целый ряд сосудистых нарушений», — отметил пульмонолог. — Мужчины, особенно вкупе с курением, более подвержены тяжелому течению коронавирусной инфекции».

Федеральное агентство новостей /

По словам профессора, тяжелому течению коронавирусной инфекции подвержены не только курящие мужчины. У представителей сильного пола к 40 годам нередко развиваются бронхиальная астма, болезни ЛОР-органов, нарушения работы желез внутренней секреции, в том числе сахарный диабет, и другие недуги. Все они могут также осложнять течение болезни.

Психолог Валентин Денисов-Мельников не согласился с такими наблюдениями, отметив, что сложно говорить об общей тенденции для мужчин старше 40 лет.

«С одной стороны, можно сказать, что мужчина в этом возрасте уверен в себе, потому что он состоялся. С другой стороны, это возраст, в котором, наоборот, мужчины часто стремятся самоутверждаться. Но можно уверенно утверждать, что чем больше человек в себя верит, чем меньше он переживает, чем больше он настроен на победу над заболеванием, тем больше возрастают защитные силы организма. Но это не значит, что нужно игнорировать опасность и не обращаться к врачам», — пояснил свою позицию собеседник агентства.

Он подчеркнул, что каждый человек индивидуален и сложно выделить отдельную категорию и возраст людей, которые перестают в критической ситуации обращаться к врачам.

Ранее Татьяна Хрусталева назвала главные ошибки пациентов и их родных во время заболевания COVID-19.