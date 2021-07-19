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Более тысячи детей-сирот получат жилье до конца года на Дону
Общество
Более тысячи детей-сирот получат жилье до конца года на Дону
Федеральное агентство новостей  /  Макс Чуев

Ростов-на-Дону, 19 июля. Региональное правительство на заседании по теме обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, внесло изменения в свои постановления. 

Теперь контроль за перераспределением жилых помещений а также контроль качества за объектами будут усилены в разы. 

По мнению чиновников, это также повысит эффективность реализации программа по обеспечению жильем детей-сирот и найдет отражение в правовых актах.

Как сообщает пресс-служба регионального правительства, в текущем году на жилье для детей-сирот предусмотрено выделение 1,588 млрд рублей. Этих средств хватит на жилье более чем для тысячи детей-сирот. 

Ранее ФАН сообщал, что за первую половину года органы местного самоуправления и минсоцполитики Нижегородской области заключили контракты на приобретение 235 квартир для детей, оставшихся без попечения родителей. Всего в 2021 году планируется в области обеспечить жильем 610 сирот.

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