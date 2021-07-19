Сотни лондонцев сыграли в гигантские шахматы на Трафальгарской площади

Сотни жителей Лондона посетили открытый фестиваль по шахматам на Трафальгарской площади. Посетители фестиваля смогли вновь посоревноваться в мастерстве игры, в том числе на гигантской шахматной доске рядом с фонтаном. Кроме того, мероприятие посетил известный британский гроссмейстер Майкл Адамс.

«Шахматы вернулись впервые после пандемии, и у нас полный аншлаг. К сожалению, мы ограничены и можем одновременно впустить не более 750 человек, но мы не падаем духом. Здесь у нас обычная шахматная зона, тут гигантские шахматы, а там у нас сеанс одновременной игры с гроссмейстером Майклом Адамсом, который является номером один в Великобритании», — рассказал организатор мероприятия.

Фестиваль прошел в Лондоне с 16 по 18 июля. В связи с пандемией в прошлом году он был отменен.