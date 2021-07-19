Прикованный к инвалидному креслу Носков не смог сдержать слез на «Славянском базаре»

Витебск, 19 июля. Переживший инсульт певец и композитор Николай Носков выступил на «Славянском базаре» в Витебске. Артист появился перед зрителями в инвалидном кресле.

Носков исполнил для гостей фестиваля два хита: «Это здорово» и «На меньшее я не согласен». Певец покачивался в кресле в такт музыке и лишь иногда слегка приподнимался, опираясь на трость.

Одну из песен артист должен был исполнить на специальном стуле, который поставили на сцене, однако композитор жестом показал помощникам, что останется в коляске. Во время пения Носкова стало заметно, что его речь не до конца восстановилась — часть слов было трудно разобрать.

Несмотря на все это, публика приняла прикованного к инвалидному креслу певца очень тепло. Зрители включили фонарики на телефонах и хором подпевали исполнителю. Растроганный Носков не смог сдержать слез, проступивших на его глазах.

После выступления певец покидал «Славянский базар» на автомобиле бизнес-класса. В распоряжение ФАН попало видео, на котором артист пересаживается в машину из инвалидного кресла при помощи сопровождающих. В этот момент охранники следили, чтобы никто не снял композитора на камеру с близкого расстояния.

В июне Николай Носков дал концерт в Москве после длительного перерыва. Исполнитель пообещал, что скоро порадует поклонников новой песней.