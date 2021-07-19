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Пассажиры без масок станут причиной простоя общественного транспорта в Саранске
Общество
Пассажиры без масок станут причиной простоя общественного транспорта в Саранске
vk.com  /  Администрация городского округа Саранск

Саранск, 19 июля. Водители автобусов и троллейбусов не смогут продолжить движение, пока в салоне есть хотя бы один пассажир без маски. Новое правило в работе общественного транспорта в столице Мордовии ввел мэр города Петр Тултаев.

«Кому-то, конечно, это не нравится, кто-то скандалит. Но тем не менее, деваться некуда. Кроме этого, салоны транспортных средств должны обрабатываться своевременно», — высказался чиновник.

Причиной подобного решения стало повсеместное нарушение масочно-перчаточного режима в Саранске. Проверкам подверглись 575 автобусов и троллейбусов. Критику в свой адрес услышали 480 пассажиров и водителей. А на 15 ярых «безмасочников» стражи порядка составили протоколы.

Ранее ФАН писал о необходимости ношения маски после вакцинации. По мнению специалиста, прививка не отменяет меры профилактики.

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