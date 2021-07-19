Экс-охранник Бритни Спирс рассказал, как ее насильно поили «коктейлем» из нейролептиков

Лос-Анджелес, 19 июля. Бывший телохранитель певицы Бритни Спирс заявил, что здоровье звезды пошатнулось из-за сильнодействующих препаратов, которые ее заставляли пить раз в неделю.

Фернандо Флорес стал охранников Бритни Спирс через год, как отца певицы сделали ее официальным опекуном. По его словам, он был шокирован, когда увидел, в каком состоянии находится звезда. Экс-телохранитель артистки рассказал, что каждую неделю приезжала медсестра с «коктейлем» нейролептиков. Помимо сильнодействующих препаратов, от которых Бритни Спирс в буквальном смысле теряла рассудок, ее заставляли принимать противозачаточные средства.

«Она теряла рассудок и говорила о параллельных мирах. Она целыми днями смотрела телевизор или занималась спортом. В упадке настроения она плакала, слушая It’s A Man’s World», — рассказал бывший охранник певицы в интервью The Sun.

По словам Флореса, он чувствовал некую сопричастность к «угнетению» Бритни Спирс, поэтому уволился, проработав только восемь месяцев. Бывший телохранитель добавил, что певица не могла выйти из дома в одиночку, а каждая ее покупка должна была быть одобрена отцом. Он утверждает, что за телефоном певицы постоянно велась слежка, а сумки всех гостей, если им и дозволялось навестить звезду, обыскивались.

Бритни Спирс активно начала бороться за свою свободу. Пока ей не удается добиться освобождения от опеки отца. Недавно певица объявила, что отказывается выступать, пока суд официально не лишит ее родителя статуса опекуна.