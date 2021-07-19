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Стала известна дата формирования нового правительства Гаити

  /   Обновлено: 19 июля 2021 18:40
Политика
Стала известна дата формирования нового правительства Гаити
Prt Scr twitter.com  /  @moisejovenel

Порт-о-Пренс, 19 июля. Новое Правительство Республики Гаити будет сформировано 20 июля, сообщили журналисты зарубежных изданий.

Ранее представители международных объединений поддержали Ариэля Анри на посту премьер-министра Гаити. Он был назначен на эту должность за два дня до убийства президента республики Жовенеля Моиза.

Кроме того, в стране должны быть проведены заслуживающие доверительного отношения президентские выборы, отметили западные политики.

Лидер государства Моиз был убит в ночь с 6 на 7 июля. Группа преступников пробралась в частную резиденцию главы и нанесла ему смертельные ранения.

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