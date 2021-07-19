Интересная «фишка» нового российского истребителя поставила в тупик эксперта из США

Вашингтон, 19 июля. Необычные детали неизвестного назначения в хвостовой части нового российского секретного истребителя поставили американского аналитика в тупик.

Новейший одномоторный стелс-истребитель, разработанный компанией «Ростех», будет презентован уже завтра, 20 июля, в ходе авиасалона МАКС-2021. Однако, чтобы подогреть интерес общественности к крылатой машине, представители фирмы опубликовали в соцсетях очередное фото, на котором можно рассмотреть внешность образца. Кроме того, в Сети появилось и новое видео, которое дает возможность оценить хвостовую часть истребителя, удивившую американского военного эксперта Тайлера Роговея, перевод статьи которого для The Drive приводит «ПолитРоссия».

Аналитик отметил, что российская одномоторная крылатая новинка оснащена одним угловым воздухозаборником, расположенным в носовой части фюзеляжа. Кроме того, он обратил внимание на остекление кабины машины, которое аналогично стелс-истребителю Су-57. Также Роговей подчеркнул, что российские инженеры отошли от традиционной компоновки корпуса, снабдив свое новое творение двумя хвостовыми оперениями, расположенными под углом.

Роговей указал еще на множество различных интересных деталей самолета, вроде камуфляжа и оружейного отсека, однако один конструктивный элемент истребителя привлек особое внимание эксперта. Он подчеркнул, что на новом видео можно увидеть хвостовую часть образца, в которой находятся неизвестные прямоугольные выступы. Аналитик предположил, что они могут оказаться специализированными сенсорами, хвостовыми приводами, или еще чем-то. Эта интересная «фишка» нового российского секретного самолета поставила в тупик журналиста из США, который как будто задается вопросом: «Что ты такое?».

Ранее военный аналитик из Соединенных Штатов Дэвид Экс заявил, что зарубежные заказчики выстроятся в очередь за новейшим российским одномоторным истребителем. По его словам, новинка из России сможет предложить потенциальным покупателям стелс-возможности по относительно невысокой стоимости.

Кроме того, представители Ростеха порадовали общественность в соцсетях новым изображением одномоторного истребителя, на котором можно увидеть первую «цель» самолета. На фото в отражении зеркальных панелей оптико-локационной станции крылатой машины можно рассмотреть некий корабль, внешне похожий на эсминец ВМС Великобритании HMS Defender, передает RT.