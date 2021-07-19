Проливные дожди превратили в реки улицы и станции метро Киева

Киев, 19 июля. Власти города сообщили, что только за полчаса в Киеве выпала недельная норма осадков.

Из-за мощного дождя, который прошел в Киеве подтопленными оказались две станции метро и ряд улиц города. Информацию об этом обнародовали в пресс-службе Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Станция метро «Берестейская» была закрыта на вход и выход по техническим причинам, а также на вход и выход закрыли вестибюль №1 станции метро «Академгородок». Кроме того, по данным властей, существенные проблемы произошли на ряде маршрутов наземного общественного транспорта.

По имеющимся данным, только за полчаса в городе выпала недельная норма осадков, которая составила 18 мм.

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