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Проливные дожди превратили в реки улицы и станции метро Киева

  /   Обновлено: 19 июля 2021 18:39
Происшествия
Проливные дожди превратили в реки улицы и станции метро Киева
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Киев, 19 июля. Власти города сообщили, что только за полчаса в Киеве выпала недельная норма осадков.

Из-за мощного дождя, который прошел в Киеве подтопленными оказались две станции метро и ряд улиц города. Информацию об этом обнародовали в пресс-службе Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Станция метро «Берестейская» была закрыта на вход и выход по техническим причинам, а также на вход и выход закрыли вестибюль №1 станции метро «Академгородок». Кроме того, по данным властей, существенные проблемы произошли на ряде маршрутов наземного общественного транспорта.

По имеющимся данным, только за полчаса в городе выпала недельная норма осадков, которая составила 18 мм.

Также стало известно о том, что более тысячи людей отрезаны от мира в Хабаровском крае из-за наводнения, сообщает Deita.ru

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Киев чп дождь
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