Эксперт рассказал, что грозит попавшим под слив базы «Умного голосования»

Команда осужденного оппозиционера Алексея Навального по-прежнему халатно относится к вопросу защиты персональных данных пользователей, зарегистрировавшихся на подконтрольных им интернет-ресурсах. Об этом в интервью корреспонденту ФАН заявил директор Ассоциации профессиональных пользователей сетей и мессенджеров Владимир Зыков, комментируя утечку свыше 190 тысяч почтовых адресов людей, зарегистрировавшихся на сайте «Умного голосования».

Сегодня, 19 июля, несколько Telegram-каналов опубликовали сообщение о появлении в открытом доступе части базы данных с ресурса проекта Навального, созданного для дискредитации отечественного института выборов. Как стало известно, в Сеть слили десятки тысяч e-mail адресов. Таким образом, кто угодно может легко скачать с файлообменника соответствующий текстовый файл, содержащий адреса электронных ящиков сторонников блогера.

Важно отметить, что это далеко не первый подобный инцидент, касающийся утечки личных данных аудитории команды Навального. Так, 16 апреля текущего года в Сеть попали адреса регистрации, фамилии, имена, отчества, а также номера телефонов тысяч сторонников основателя «Фонда борьбы с коррупцией»1 (ФБК1 — НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента; экстремистская организация, запрещенная в России), которые проявили готовность выйти на незаконный митинг в поддержку оппозиционера, отбывающего наказание в исправительной колонии во Владимирской области.

В начале июня на одном из теневых форумов была выставлена на продажу база данных граждан, прошедших процедуру регистрации на сайте проекта «Умное голосование». За последние несколько месяцев уже в третий раз происходит подобная утечка. Окружение оппозиционера не предприняло никаких мер, чтобы защитить важную информацию.

По словам руководителя Ассоциации профессиональных пользователей сетей и мессенджеров Владимира Зыкова, представители либеральной тусовки проявили халатность в очередной раз. Он считает, что подобное небрежное отношение к вопросам обеспечения безопасности может в значительной степени сократить и так стремительно падающее число сторонников Навального.

ФБА «Экономика сегодня» /

«После того как в апреле была взломана база данных сторонников Навального, команда оппозиционера якобы проводила расследование обстоятельств утечки. Вдруг, спустя несколько месяцев, случается то же самое, можно сказать последовательно. Конечно, можно говорить о том, что это халатное отношение к пользователям и их персональным данным. Безусловно, это заслуживает порицания, поскольку они (соратники Навального. — Прим. ФАН) не проверили свои ресурсы на наличие аналогичных уязвимостей», — отметил эксперт.

Также Зыков не исключил, что утечка может повлечь достаточно серьезные последствия для пострадавших пользователей, поскольку слитыми данными могут воспользоваться злоумышленники.

«Можно ожидать, что этим пользователям на электронные адреса начнут поступать фишинговые либо фейковые письма, в том числе и якобы от команды Навального», — добавил он.

Собеседник рекомендовал пользователям сайта «Умное голосование» не рисковать, открывая электронные письма, которые будут приходить от сторонников осужденного оппозиционера. Это может быть спам или фишинг, предупреждает директор Ассоциации профессиональных пользователей сетей и мессенджеров:

«Нужно быть очень осторожными, потому что письма могут приходить от злоумышленников».

В завершение беседы эксперт посоветовал всем, кто регистрировался на сайте «Умного голосования», сменить электронную почту.

Ранее ФАН сообщал, что оппозиционеры проигнорировали «саморазоблачение» представителей ОЗХО в инциденте с «отравлением» Алексея Навального.

1 Включен в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента; признан экстремистской организацией.