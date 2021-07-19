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Три российских футболиста дисквалифицированы ФИФА за допинг
Спорт
Три российских футболиста дисквалифицированы ФИФА за допинг
rfs.ru  /  Российский футбольный союз

Цюрих, 19 июля. Дисциплинарный комитет Международной федерации футбола (ФИФА) принял решение дисквалифицировать за нарушение антидопинговых правил трех российских игроков.

Пресс-служба ФИФА 19 июля сообщила о решении дисквалифицировать Ивана Князева, Дарью Мещерякову и Владимира Обухова. Футболисты были признаны виновными в нарушении антидопингового регламента и дисциплинарного кодекса организации.

Их допинг-тесты, сделанные в 2013 году, изучили и определили, что спортсмены использовали запрещенные вещества. Дисциплинарный комитет ФИФА дисквалифицировал Мещерякову и Князева на два года. Обухов признал нарушение антидопинговых правил и сотрудничал со следствием. В связи с этим срок его дисквалификации был сокращен до шести месяцев. Форвард отстранен от спорта до 2 декабря 2021 года.

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