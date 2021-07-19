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Яровая назвала достоинства кураторства над федеральными округами

  /   Обновлено: 19 июля 2021 18:27
Политика
Яровая назвала достоинства кураторства над федеральными округами
duma.gov.ru  /  Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации

Москва, 19 июля. Кураторство вице-премьеров над федеральными округами поможет решить проблемы регионов России, заявила заместитель председателя Госдумы Ирина Яровая.

По мнению Яровой, кураторство не только решит проблемы российских регионов, но и повысит ответственность правительства, а также улучшит качество жизни граждан.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что кураторы не будут брать на себя функции полпредов президента в округах. В их задачи будет входить экономическое развитие.

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