Яровая назвала достоинства кураторства над федеральными округами

Москва, 19 июля. Кураторство вице-премьеров над федеральными округами поможет решить проблемы регионов России, заявила заместитель председателя Госдумы Ирина Яровая.

По мнению Яровой, кураторство не только решит проблемы российских регионов, но и повысит ответственность правительства, а также улучшит качество жизни граждан.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что кураторы не будут брать на себя функции полпредов президента в округах. В их задачи будет входить экономическое развитие.