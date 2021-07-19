Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
19 июля 19:44
19:43
Общество
Туристы Калининградской области лазят через ограждения к деревьям в «Танцующем лесу»
19:42
Армия
Останки 25 советских солдат были найдены в этом году в Заполярье
19:42
Общество
Появился официальный тизер третьего сезона «Полового воспитания»
19:41
Общество
Ученый Тишков видит бесхозяйственность россиян главной причиной природных пожаров
19:37
Политика
«Работать на земле»: Путин указал на задачу каждого уровня власти
19:37
Общество
Более тысячи детей-сирот получат жилье до конца года на Дону
19:36
Армия
Popular Mechanics: электрические бронеавто оказались не по зубам Пентагону
19:35
Происшествия
Три человека пострадали в лобовом ДТП с ребенком в Новосибирске
19:34
Общество
Сотни лондонцев сыграли в гигантские шахматы на Трафальгарской площади
19:32
Общество
Автор идеи о запрете продажи животных в зоомагазинах предрек закрытие птичьих рынков
Все новости

Кировская ОПГ заработала миллионы на подставных ДТП
Происшествия
Кировская ОПГ заработала миллионы на подставных ДТП

Киров, 19 июля. Банда преступников из Кировской области подстраивала автомобильные аварии и заработала на этом несколько миллионов рублей.

Четыре участника преступной группировки незаконно завладели денежными средствами в размере 29 миллионов рублей, сообщает Свойкировский.РФ. Злоумышленников обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере.

Согласно версии следствия, обвиняемые проводили свою преступную деятельность с июля 2015 года по февраль 2021 года. Они оформляли страховые полисы КАСКО на автомобили премиум-класса марки Mercedes-Benz, а затем подстраивали аварии.

В процессе ремонта машин члены ОПГ использовали неоригинальные запчасти, а также обращались в страховые организации с поддельными документами о якобы наступлении страховых случаев с целью получения денег.

В отношении мошенников заведено уголовное дело. Материалы уже отправлены на рассмотрение в Первомайский районный суд города Кирова.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / Кировская ОПГ заработала миллионы на подставных ДТП
авария мошенничество преступление
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru