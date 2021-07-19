Кировская ОПГ заработала миллионы на подставных ДТП

Киров, 19 июля. Банда преступников из Кировской области подстраивала автомобильные аварии и заработала на этом несколько миллионов рублей.

Четыре участника преступной группировки незаконно завладели денежными средствами в размере 29 миллионов рублей, сообщает Свойкировский.РФ. Злоумышленников обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере.

Согласно версии следствия, обвиняемые проводили свою преступную деятельность с июля 2015 года по февраль 2021 года. Они оформляли страховые полисы КАСКО на автомобили премиум-класса марки Mercedes-Benz, а затем подстраивали аварии.

В процессе ремонта машин члены ОПГ использовали неоригинальные запчасти, а также обращались в страховые организации с поддельными документами о якобы наступлении страховых случаев с целью получения денег.

В отношении мошенников заведено уголовное дело. Материалы уже отправлены на рассмотрение в Первомайский районный суд города Кирова.