Провал одной «революции»: как развивались протесты на Кубе

11 июля несколько тысяч протестующих вышли на улицы Кубы. Массовых оппозиционных протестов страна не видела последние 25 лет. Президент Кубы Мигель Диас-Канель заявил, что за протестами стоит Вашингтон, а кубинские эмигранты в США пытались выдать их за массовое антикоммунистическое движение, которое приведет к «свержению режима».

На самом деле к социальному взрыву привело сочетание нескольких факторов — пандемия COVID-19, дефицит товаров первой необходимости и недостаток платежных средств на Острове свободы.

Автор Telegram-канала «Пиночет печет печенье» рассказывает о том, с чего начинались кубинские протесты, с какими вызовами столкнулись кубинские власти, а также кто и как продвигал «революцию» и что ждет Остров свободы в ближайшем будущем.

Причины кризиса

Формально непосредственной причиной выступлений стал резкий рост заболеваемости на острове и особенно в провинции Матансас. С эпидемией COVID-19 Куба справлялась во многом лучше, чем большинство стран Карибского бассейна. В стране было 17 смертей на 100 тысяч человек — это примерно в три раза меньше, чем у их островных соседей.

Однако в июне 2021 года кривая заболеваемости резко пошла вверх. В отличие от первых двух волн COVID-19 власти не стали объявлять жесткий карантин. Их опыт показал, что это было слишком накладно для экономики Кубы, так как требует огромных усилий по централизованной закупке и распределению товаров первой необходимости и продовольствия среди населения пострадавших провинций.

wikipedia.org / Nikolay Loubet / CC BY 3.0

В результате местные больницы оказались переполнены. 11 июля кубинский Минздрав отчитался о 6923 заболевших и 47 смертях от COVID-19 за день — это антирекордный результат за все время эпидемии. Кубинская политическая оппозиция утверждает, что реальные показатели гораздо выше, но никак не подтверждает свои слова.

Экономический кризис накладывается на медицинский. Туристический поток на остров — один из основных источников дохода Кубы — резко уменьшился, упав с 4,2 миллиона человек в 2019 году до 980 тысяч в 2020-м; за первые три месяца 2021 года Остров свободы посетило лишь около 65 тысяч туристов. Для отрасли с оборотом более 3 миллиардов долларов это был жесточайший удар.

Еще тяжелее это оказалось для примерно 200 тысяч мелких и средних предприятий, связанных с этой сферой — кафе, парикмахерских, лавок, турагентств — они позакрывались, сотни тысяч людей остались без работы. Согласно подсчетам ECLAC (Экономической комиссии ООН для Латинской Америки и Карибского бассейна), ВВП страны в 2020 году сократился на 8,5% и продолжил свое падение в этом году.

Одновременно с этим цены на продовольствие на мировом рынке выросли на 40%. Для Кубы, которая лишь на 60% обеспечивает себя продуктами питания, стало серьезной неприятностью. Проблемой также стали постоянные засухи. Еще 15 лет назад они затрагивали в основном только восточную часть острова, но теперь от них страдает все сельское хозяйство страны. В результате жители Кубы вынуждены выстаивать многочасовые очереди за едой.

Продовольственный дефицит наложился на экономический и медицинский кризисы, что в итоге и привело к спонтанному взрыву.

От социального бунта до оппозиционных демонстраций

Федеральное агентство новостей /

Протесты начались сразу в двух городах к юго-западу от Гаваны — Сан-Антонио-де-лос-Баньос и Палма-Сориано. Уже 11 июля от призывов ускорить вакцинацию протестующие перешли к скандированию антиправительственных лозунгов.

«Долой диктатуру» и «Диас-Канель — подонок», кричат кубинцы на акции протеста в Сан-Антонио-де-лос-Баньос.

“Abajo la dictadura” y “@DiazCanelB singao”. Eso gritan la cubanos en una protesta en San Antonio de los Baños. pic.twitter.com/KwaxqvjrNE — Norges Rodríguez (@norges14) July 11, 2021

Довольно быстро у протестующих стали популярны и другие лозунги, например, «мы не боимся».

Sucediendo AHORA:

“ NO TENEMOS MIEDO” gritan los cubanos de San Antonio de los Baños protestando en las calles. #CUBA



Castro, @DiazCanelB , no se atrevan a reprimir! El mundo entero está mirando!#PatriaYVida #SosMatanzas #SOSMatanzasCuba #SOSCubaSanAntonio pic.twitter.com/DlgmvsAynP — ‎ ‎Oswaldo Royett (@oswaldosrm) July 11, 2021

В Пальма-Сориано люди вышли на демонстрации с теми же лозунгами, как и в Сан-Антонио-де-лос-Баньос.

Достаточно быстро протесты начались и в других городах страны — Гаване, Камагуэе, Ольгине, Сантьяго-де-Куба и еще нескольких.

Thousands of Cubans marched on Havana's Malecon promenade and elsewhere over the weekend to protest food shortages and high prices amid the coronavirus crisis.



It was one of biggest anti-government demonstrations in memory.https://t.co/Y0TqkHfTNd pic.twitter.com/JySv3Cu9Jq — NPR (@NPR) July 12, 2021

Практически везде манифестации, даже если начинались с социальных требований, вскоре переключались на политические с требованием отставки действующих властей. Уже днем тысячи протестующих собрались вокруг парламента, скандируя лозунг «Свобода!»

JUST IN - Thousands gather around the National Capitol Building in Havana, #Cuba chanting "freedom" #SOSCuba pic.twitter.com/xj16YbIgwL — Disclose.tv ???? (@disclosetv) July 12, 2021

Местные диссиденты и международная оппозиция официальной Гаване не остались в стороне. Они решили поучаствовать в протестах хотя бы виртуально, — разгоняя их по соцсетям.

«В разных частях Кубы проходит несколько мирных и стихийных акций протеста. Сообщается об отключении Интернета в тех местах, где сотни людей вышли на улицы. Мы требуем от правительства Диас-Канеля соблюдать право на мирные собрания», — написала у себя в Twitter Эрика Гевара-Росас, директор американского подразделения Amnesty International.

Son varias protestas pacíficas y espontáneas en varias partes de #Cuba. Se reportan cortes de Internet en lugares donde cientos de personas se han tomado las calles. Nos mantenemos vigilantes y demandamos al gobierno de @DiazCanelB que se respete el derecho de asamblea pacífica pic.twitter.com/N3CXc2ec4S — Erika Guevara-Rosas (@ErikaGuevaraR) July 11, 2021

Тысячи кубинцев-мигрантов в штате Флорида также вышли на улицы, поддержав протесты на острове.

Global Look Press / Kremlin Pool

Президент Кубы Мигель Диас-Канель назвал протесты «контрреволюционными» и призвал выходить на улицы сторонников властей с контрдемонстрациями. Мобилизация прошла успешно, тысячи лояльных властям кубинцев откликнулись на призыв. В некоторых местах Гаваны даже произошли столкновения проправительственными и оппозиционным демонстрантами.

Протесты начали явно выходить из-под контроля. Оппозиционеры начали нападать на полицейских и грабить государственные магазины.

????????ABAJO LA POLICÍA ???????? Gritan cubanos, hartos de la pobreza y falta de comida. La policía de la dictadura castrista es rechazada por los manifestantes de #Cuba. Demuestran su rechazo a esta institución servil del régimen castrista. #SOSCuba #TodosSomosCuba @Mov_sanisidro pic.twitter.com/mk1O94vn36 — BOLETIN ECOLOGICO (@BOLETINECOLOGI) July 12, 2021

Кубинские власти ответили тем, что ввели полицейский спецназ в города, где происходили беспорядки. Начались столкновения между протестующими и полицией. Согласно оппозиционной организации Cuba Decide, к 14 июля властями были задержаны 219 человек.

[#Actualización] Al menos 219 personas han sido detenidas y/o se encuentran desaparecidas en Cuba#SOSCuba

???? pic.twitter.com/BIZkep6L8G — CUBADECIDE (@CUBADECIDE) July 13, 2021

Шторм в социальных сетях

Пока на Кубе шли настоящие протесты, в Twitter начался массовый вброс постов с хештегом #SOSCuba с помощью ботов. Испанский журналист-расследователь Хулиан Масиас Товар, который проанализировал два миллиона твитов с этим хештегом, пришел к выводу, что за информационной кампанией стоит аккаунт аргентинца Аугустина Антонетти.

¿Qué está pasando en Cuba?

Analicé los más de dos millones de tuits usando el HT #SOSCuba que comenzó pidiendo ayuda humanitaria con la participación de artistas y miles de cuentas recién creadas y bots por las muertes por COVID y terminaron en movilizaciones en las calles. pic.twitter.com/XDq2nki3Ne — Julián Macías Tovar (@JulianMaciasT) July 12, 2021

Он обнаружил массу статистических нестыковок, которые выдают спланированную информационную операцию. Например, линейный рост числа постов, использование бот-фабрик, которые связаны с ультраправыми кругами Латинской Америки и засветились во время референдума по конституции в Чили, а также как под копирку написанные посты с недавно созданных аккаунтов.

Федеральное агентство новостей /

Por otra parte si analizamos los tuits con más RTs vemos es linealidad que hemos visto en más ocasiones, también vemos como todo el entorno Atlas Network internacional hacen RT, como Sergio Sarmiento en México o María Fernanda Cabal en Colombia. pic.twitter.com/hzRVqiIo4x — Julián Macías Tovar (@JulianMaciasT) July 12, 2021

Hay varias cuentas automatizadas que lanzan el mismo tuit, incluso con la misma mención de quien puso el texto original incluyendo el vídeo que quieren mover. Todas las cuentas son seguidas por Yusnaby. pic.twitter.com/Rx0KaqhDwW — Julián Macías Tovar (@JulianMaciasT) July 12, 2021

На основании данных Хулиана Товара уже составлена карта наиболее активных твиттер-революционеров.

Антонетти является сотрудником Fundación Libertad, организации, которая входит в RELIAL — региональный либеральный интернационал, который участвовал в свержении Эво Моралеса в Боливии в 2019 году.

«Не майдануло»

Правительство Кубы, столкнувшись с координацией оппозиционной деятельности через соцсети, начало постепенно блокировать Интернет там, где происходили демонстрации. 12 июля официальные провайдеры стали отключать Интернет по всему острову. Интернет, с некоторым ограничениями, был восстановлен только 14 июля, когда пик протестов был уже давно пройден.

#Cuba People in Cuba RAISE THEIR VOICES loud and clear for one thing only: FREEDOM.

Now is time for #Canada, the #UnitedStates, the #EuropeanUnion and the international community to take a public stance in support of democracy defenders in the island#HumanRights @CBCWorldNews pic.twitter.com/AgB4XfIOY9 — Michael Lima Cuadra (@ngotranslations) July 12, 2021

Меры принятые властями — применение полицейского спецназа, контрдемонстрации и отключение интернета — оказались очень действенными. Протесты не приобрели общенациональный размах, их география практически не изменилась. Уже 12 июля они пошли на спад, а после 14 июля можно сказать, что сошли на нет.

El pueblo del Cerro también toma las calles! #SOSCuba pic.twitter.com/ZdWEkKZ6Vv — CUBADECIDE (@CUBADECIDE) July 12, 2021

Одновременно с этим, власти Кубы пошли на некоторое ослабление режима импорта товаров из-за границы, чтобы попытаться сократить их острый дефицит на острове. 14 июля был издан указ, согласно которому до 31 декабря 2021 года полностью снимались все ограничения на ввоз в страну медикаментов, предметов личной гигиены и продовольствия

El pueblo de la capital toma las calles para pedir el fin de la dictadura pic.twitter.com/UfM2N5OOqF — CUBADECIDE (@CUBADECIDE) July 12, 2021

Международная реакция

В то время как на Кубе протесты стихали, международная реакция на них только усиливалась. Президент США Джозеф Байден призвал кубинские власти «выслушать свой народ», а сами протесты назвал «призывом к свободе». Госсекретарь США Энтони Блинкен назвал заявления кубинских властей о вмешательстве США в дела острова «огромной ошибкой» и заявил, что кубинцы «устали от плохого управления». Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель также призвал президента Диас-Канеля «уважать мирные собрания» и выслушать протестующих. И уж совсем не стеснялся генсек «Организации американских государств» Луис Альмагро, который заявил, что на Кубе «коррумпированная диктатура», которая «выжила благодаря своему паразитизму, во-первых, на Советском Союзе, а во-вторых, на Венесуэле».

Тот факт, что представители США и ЕС не заметили грабежей, нападений на сотрудников полиции и массовых контрдемонстраций, говорило об их отношении к Кубе куда громче их заявлений.

Dice el tirano @DiazCanelB que no hay represión... y esto qué es? pic.twitter.com/dCJUu7o5dt — Mario J. Pentón (@MarioJPenton) July 15, 2021

Но, пожалуй, самым неожиданным стало выступление вице-президента Колумбии Марты Лусии Рамирес, которая сказала, что мирные демонстрации «являются сутью любой демократии и легитимным механизмом отстаивать социальные требования и индивидуальные свободы».

El Gobierno de Colombia ???????? reafirma su compromiso con la democracia y los derechos humanos frente a las protestas presentadas en Cuba ???????? según registran diferentes medios de comunicación. La democracia es el camino para nuestras naciones. Más info aquí ➡️ https://t.co/PdecQcyASK pic.twitter.com/Rzcy4pJTKz — Cancillería Colombia (@CancilleriaCol) July 14, 2021

Колумбийская оппозиция не упустила своего шанса напомнить, что властям Колумбии лучше бы помолчать, учитывая, что у них за четыре дня демонстраций с 28 апреля по 1 мая было убито более 10 человек, а полиция и армия вели себя, как на оккупированной территории.

Федеральное агентство новостей /

Между реформой и реформой

Кубинские власти быстро и оперативно подавили протесты на острове. 18 июля состоялся проправительственный митинг в Гаване, в котором официально участвовали 100 тысяч человек — в разы больше, чем за все время протестов. Властям удалось продемонстрировать, что народ Кубы поддерживает политический курс страны. Однако ключевым вопросом в любом случае остается экономика. Туристическая отрасль вряд ли будет реанимирована до конца 2022 года. Экспортные поступления также недостаточны. Вариантов выхода из кризиса не так уж и много — кредиты на международной арене и «теневой рынок».

До эпидемии COVID-19 между Кубой и США действовал постоянный авиамост из Флориды. Ежедневно до 10 рейсов отправлялось на остров из Майами. Кроме туристов, постоянными пассажирами были «челноки», местные называют их «мулами», которые привозили на остров товары из США. Везли все, что пользуется спросом: от электроники до соли, свечей, медикаментов и косметики. Как это часто и бывает, вокруг «мулов» сложилась теневая экономика, лишь не многим уступающая по обороту туристическому бизнесу — оценочно 2 миллиарда долларов в 2019 году.

wikipedia.org / Андрей Бобровский / CC BY 3.0

Так как кубинское правительство решило убрать все импортные пошлины на ввоз еды и медикаментов, «мулы», кубинские эмигранты в США и десятки, если не сотни тысяч граждан Кубы, почти наверняка постараются опять реанимировать «теневой рынок». Самым серьезным препятствием этому будет недостаток денежных средств на руках населения. Если, конечно же, американские «мулы» не прокредитуют островитян, взяв на себя финансовую нагрузку по обеспечению острова товарами.

Однако Кубе требуется больше, чем аспирин в аптеках и мыло на туалетном столике. Стране нужны кредиты на модернизацию изношенной сферы ЖКХ, из-за которой теряется до половины водопроводной воды в городах, включая Гавану. Нужны агрокредиты, покупка удобрений и сельхозтехники — этого «мулы» не достанут ни при каких условиях.

Нет сомнений, что потерявшие работу кубинские «мулы» активно участвовали в антиправительственных демонстрациях. Их усилий было недостаточно, чтобы свергнуть действующие власти. Но что будет, если к ним постепенно присоединятся государственные служащие, члены агрокооперативов, которым некуда и некому сбывать продукцию, толпа мелких предпринимателей?

Федеральное агентство новостей /

Внутренних ресурсов, чтобы запустить свою экономику, у Кубы нет. Спускной вентиль, которым часто выступала возможность эмиграции в США, также перестал работать. Министр внутренней безопасности США Алехандро Майоркас 13 июля заявил, что правительство не примет очередную порцию кубинских мигрантов. Когда-то привилегированные «беженцы от коммунистической диктатуры», сейчас кубинцы оказались в том же положении, что и все остальные мигранты из Латинской Америки.

В качестве спасения остаются только международные кредиты, которые будут выдаваться под определенные реформы на острове, а также сотрудничество с Китаем. Он является крупнейшим торговым партнером Кубы и легко раздает кредиты, но не за просто так. Так что Кубе в ближайшее время придется задуматься: либо попробовать опять пережить «переходный период», затянув пояса, либо проводить рыночные реформы. В любом случае — исход непредсказуем.